Euro
8.53
Dolar
7.04
BIST 100
1,538.44
Altın
1,821.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ankara için yarından itibaren kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı

Ankara'da yarın sabah saatlerinde başlayacak kar yağışının kuzey ve doğu çevrelerinde daha etkili olmak üzere salı günü öğle saatlerine kadar il genelinde aralıklarla kuvvetli (8-20 santimetre) olması öngörülüyor.

Enes Duran   | 14.02.2021
Ankara için yarından itibaren kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı

Ankara

Ankara'da yarın kuvvetli kar yağışı ve buzlanma bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, il genelinde yarın sabah saatlerinde başlayacak kar yağışının kuzey ve doğu çevrelerinde daha etkili olmak üzere salı günü öğle saatlerine kadar il genelinde aralıklarla kuvvetli (8-20 santimetre) olması öngörülüyor. Salı öğle saatleri ile çarşamba sabah saatleri arasında da aralıklarla hafif kar yağışı geçişleri görüleceği tahmin ediliyor.

Şehir merkezinde yarın en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 1, en yüksek 1, salı günü en düşük sıfırın altında 5, en yüksek sıfırın altında 2, çarşamba en düşük sıfırın altında 7, en yüksek sıfırın altında 3, perşembe en düşük sıfırın altında 16, en yüksek sıfırın altında 6, cuma günü en düşük sıfırın altında 9, en yüksek 0 dereceler civarında, çevre ilçelerde ise yer yer daha da düşük seyretmesi bekleniyor.

Yarın ve salı günü zaman zaman tipi şeklinde olması beklenen kar yağışı, hafta boyunca etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 496 bini geçti
Gazze'de Kovid-19 nedeniyle kamu kurumlarında aylardır kısmi yürütülen faaliyetler yeniden başladı
Japonya, BioNTech-Pfizer'ın Kovid-19 aşısına resmi onay verdi
Okullarda yarı yıl tatilinin ardından kademeli yüz yüze eğitim yarın başlıyor
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 81 milyonu geçti

Benzer haberler

Ankara için yarından itibaren kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı

Ankara için yarından itibaren kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, şehit ailelerine taziye ziyareti

Meteoroloji, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu

Marmara Bölgesi'nde yarın akşam saatlerinden sonra yoğun kar yağışı bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde yarın akşam saatlerinden sonra yoğun kar yağışı bekleniyor
Türkiye'de hava sıcaklıkları cumadan itibaren 6 ila 15 derece düşecek, kar yağışı etkili olacak

Türkiye'de hava sıcaklıkları cumadan itibaren 6 ila 15 derece düşecek, kar yağışı etkili olacak
Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Ankara'da uyuşturucu operasyonu