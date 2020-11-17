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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ByLock kullanıcısı 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cemil Murat Budak   | 17.11.2020
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ByLock kullanıcısı 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan yapılan açıklamada, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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