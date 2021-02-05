İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında soruşturma

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet Şık hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık hakkında "Suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Serdar Açıl,Cemil Murat Budak   | 05.02.2021
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet Şık hakkında soruşturma başlattı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında, İstanbul Milletvekili Şık'ın "Boğaziçi protestolarını bahane ederek, 'bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın' çağrısında bulunduğuna dair haberler yapıldığı" belirtildi.

Bunun üzerine, Şık, hakkında TCK 214. Maddesi kapsamında "Suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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