Euro
9.89
Dolar
8.16
BIST 100
1,401.96
Altın
1,779.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu konuşuyor
logo
Türkiye

Anadolu Otoyolu'nda 'tam kapanma' öncesi trafik yoğunluğu arttı

Anadolu Otoyolu'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yoğunluk artarak devam ediyor.

Mehmet Emin Gürbüz,Zafer Göder   | 29.04.2021
Anadolu Otoyolu'nda 'tam kapanma' öncesi trafik yoğunluğu arttı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz / AA

Bolu

Anadolu Otoyolu'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yoğunluk artarak devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle bugün saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da yaşayan vatandaşların memleketlerine gitmek için yolculukları sürüyor.

Sürücüler, otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve Abant kavşağı kesiminde yoğunluğa neden oluyor.

Araç yoğunluğu ve hasarlı trafik kazalarının da etkisiyle güzergahta ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor.

Uzun araç kuyruğu oluşan bölgede, trafik ve Karayolları ekipleri otoyolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgedeki trafik akışı, drone ile görüntülendi.

Öte yandan otoyolun Kocaeli kesiminde ise akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BioNTech aşısının ikinci dozu için daha önce verilen randevular geçerli olacak
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 bin 163 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da son 24 saatte 31 bin 539 Kovid-19 vakası tespit edildi
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 150 milyonu geçti

Benzer haberler

İstanbul'daki eczaneler 'tam kapanma' sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak

İstanbul'daki eczaneler 'tam kapanma' sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak

Anadolu Otoyolu'nda 'tam kapanma' öncesi trafik yoğunluğu arttı

Şırnak ve Hakkari'de 'Eren Cudi-Besta' ve 'Eren Kazan-Oğul' operasyonları başlatıldı

İstanbul'da 'tam kapanma' öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler nedeniyle trafik yoğunlaştı

İstanbul'da 'tam kapanma' öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler nedeniyle trafik yoğunlaştı
Fransa'da son 24 saatte 31 bin 539 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 31 bin 539 Kovid-19 vakası tespit edildi
TBB: Bankacılık hizmetleri ve ödeme sistemleri kesintisiz olarak sürecek

TBB: Bankacılık hizmetleri ve ödeme sistemleri kesintisiz olarak sürecek