Euro
9.59
Dolar
8.11
BIST 100
1,231.54
Altın
1,866.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ambulansı sollamaya çalışan otomobil karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Behçet Alkan   | 09.11.2020
Ambulansı sollamaya çalışan otomobil karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

M.A. yönetimindeki otomobil, Balcın köyü yakınlarında, Y.K. idaresindeki 50 AB 838 plakalı ambulansı sollamaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen S.Ö'nün kullandığı 50 LC 175 plakalı kamyonetle çarpıştı. 

Kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan ambulans tarlaya savruldu.

Kazada kamyonet sürücüsü S.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü M.A, otomobildeki Ş.A. ve N.A. ile ambulans sürücüsü Y.K. ile sağlık görevlileri M.S. ve S.S. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü M.A. ile Ş.A. ve N.A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da 551 ile Kovid-19 nedeniyle son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 51 milyonu geçti
İtalya'da son 24 saatte 25 bin 271 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 576 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 85 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Ambulansı sollamaya çalışan otomobil karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı

Ambulansı sollamaya çalışan otomobil karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı

Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı

Ankara'da 2 otobüsün karıştığı trafik kazası KGYS kameralarına yansıdı

Kapadokya'yı ekimde 175 bin 612 turist gezdi

Kapadokya'yı ekimde 175 bin 612 turist gezdi
Başkentte iki otobüsün karıştığı trafik kazasında 17 kişi yaralandı

Başkentte iki otobüsün karıştığı trafik kazasında 17 kişi yaralandı
Bitlis'te tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 12 kişi yaralı

Bitlis'te tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 12 kişi yaralı