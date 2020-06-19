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Amasya'da köpeklerden kaçarken su kanalına düşen genç kız yaralandı

Amasya'da köpeklerden kaçarken su kanalına düşerek yaralanan 18 yaşındaki genç kız, hastaneye kaldırıldı.

Enes Sansar   | 19.06.2020
Amasya'da köpeklerden kaçarken su kanalına düşen genç kız yaralandı

Amasya

Amasya'da köpeklerden kaçarken su kanalına düşerek yaralanan genç kız, hastaneye kaldırıldı.

Akbilek Mahallesi'nde yürürken köpeklerin saldırısına uğrayan Fatma Dilara Kırım (18), kaçmaya başladı.

Genç kız, bu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten boş su kanalına düştü.

Olayı görenlerin polise haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce su kanalından halat yardımıyla çıkarılan genç kız, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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