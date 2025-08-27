Amasya'da bahçesine gelen tilkileri besleyen kişi bu anları kaydetti
Amasya'da yaşayan bir vatandaş evinin bahçesine gelen tilkileri elleriyle besliyor.
Amasya
Büyük Kızılca köyünde yaşayan Ömer Sarı, bahçesine gelen iki tilkiye yiyecek verince, tilkiler sık sık bahçesine gelmeye başladı.
Tilkileri beslemeyi sürdüren Sarı, sevimli misafirlerini cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Sarı, tilkilerin kendisine alıştığını, yiyecek verince kaçmadıklarını belirtti.
