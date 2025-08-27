Dolar
41.03
Euro
47.61
Altın
3,381.36
ETH/USDT
4,588.50
BTC/USDT
111,083.00
BIST 100
11,427.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Amasya'da bahçesine gelen tilkileri besleyen kişi bu anları kaydetti

Amasya'da yaşayan bir vatandaş evinin bahçesine gelen tilkileri elleriyle besliyor.

Umut Yeşilyurt  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
Amasya'da bahçesine gelen tilkileri besleyen kişi bu anları kaydetti

Amasya

Büyük Kızılca köyünde yaşayan Ömer Sarı, bahçesine gelen iki tilkiye yiyecek verince, tilkiler sık sık bahçesine gelmeye başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tilkileri beslemeyi sürdüren Sarı, sevimli misafirlerini cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Sarı, tilkilerin kendisine alıştığını, yiyecek verince kaçmadıklarını belirtti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başsavcılıktan kayıp Rus yüzücünün karaya çıkıp çıkmadığının araştırılması talimatı
Bebeklerin ölümüne ilişkin ATK raporları "Yenidoğan çetesi" davası dosyasına girdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye modelini ortaya koymak komisyonun tarihi başarılarından olacaktır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Çelik Kubbe" paylaşımı
Türkiye, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını kınayarak reddetti

Benzer haberler

Amasya'da bahçesine gelen tilkileri besleyen kişi bu anları kaydetti

Amasya'da bahçesine gelen tilkileri besleyen kişi bu anları kaydetti

Her akşam polis lokalinin bahçesine gelen tilki, çalışanlar tarafından besleniyor

Annelerinden öğrendikleri mangala ve dokuz kumalakta dünya şampiyonu oldular

Mücahit usta demire şekil vermek için 70 yıldır çekiç sallıyor

Mücahit usta demire şekil vermek için 70 yıldır çekiç sallıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet