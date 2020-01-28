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Aksaray'da tedbiren hastaneye kaldırılan 10'u Çinli 12 kişinin tedavisi sürüyor

Aksaray'da koronavirüsüne karşı tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan 10'u Çinli 12 kişinin tedavisi devam ediyor.

Zekeriya Karadavut   | 28.01.2020
Aksaray'da tedbiren hastaneye kaldırılan 10'u Çinli 12 kişinin tedavisi sürüyor

Aksaray

Kapadokya turu kapsamında Sultanhanı ilçesine gelen Çinli 10 kişilik turist kafilesi ve 2 Türk vatandaşının koronavirüsüne karşı tedbiren kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri yataklı serviste sürüyor.

Öte yandan hastane personeli, turistlerin çantalarını tur şirketinin minibüsünden alarak hastaneye taşıdı.

Aksaray'da, dün 10'u Çin vatandaşı 12 kişi, koronavirüsüne karşı tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

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