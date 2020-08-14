Aksaray'da işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı
Aksaray’da işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişinin yaralandığı bildirildi.
Aksaray
Aksaray’da işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Hayati Akdemir yönetimindeki 68 S 0663 plakalı servis minibüsü, Cihat Palta’nın (28) kullandığı yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler, otomobildeki 1 kişi ve servis minibüsündeki 9 işçi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.