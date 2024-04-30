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Beşiktaş'taki zincirleme kazaya neden olan aracın kontrolden çıktığı anlar kamerada

Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına neden olan hafif ticari aracın kontrolden çıktığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mehmet Kara, Ferhat Yasak  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
Beşiktaş'taki zincirleme kazaya neden olan aracın kontrolden çıktığı anlar kamerada

İstanbul

Büyükdere Caddesi'nde 28 Nisan'da, 8 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan zincirleme kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde, olayın başlangıç anı yer aldı.

Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi

Görüntülerde, hafif ticari aracın hızlı bir şekilde kontrolden çıkarak ilerlemesi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve aracın yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda demir bariyerleri aşarak karşı şeride geçmesi bulunuyor.

Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu istikametinde seyir halinde olan hafif ticari aracın neden olduğu ve 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, 8 kişi yaralanmıştı.

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