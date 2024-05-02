Kırgızistan'da kamyonetin yüzlerce öğrencinin arasına dalması sonucu 29 kişi yaralandı
Kırgızistan'da bir kamyonetin Ulusal Manas Destanı etkinliğine dalması sonucunda 29 öğrenci yaralandı.
Bişkek
Celalabad Bölgesi'ne bağlı Suzak İlçesi'ndeki Jerge-Tal mevkisinde açık alanda düzenlenen Ulusal Manas Destanı okuma etkinliğinde, park halindeki kamyonet bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı hareket etti.
Kamyonet, etkinliğe katılanların arasına daldı.
Kırgızistan’da park halindeki kamyonet Ulusal Manas Destanı okuma etkinliğine katılan öğrencilerin arasına daldı ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 2, 2024
➡️ Kazada, 3’ü ağır, 29 öğrenci yaralandı
➡️ Kamyonet sürücü gözaltına alındı https://t.co/kVc8bfk97B pic.twitter.com/ImdUd1qBlp
Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kazada 9-16 yaşlarındaki 29 çocuk yaralandı.
Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kamyonet sürücüsü, kazanın ardından gözaltına alındı.
Sürücü, polise verdiği ilk ifadede, etkinliğe dondurma getirdiğini ve park ettiği aracının bilinmeyen bir nedenle hareket ettiğini söyledi.
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