AK Parti Sözcüsü Çelik: Camiye baskın yaparak, saygısız şekilde içinde dolaşmak insan haklarının ihlalidir
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Alman polisinin Berlin'de Mevlana Camisi'ne dönük şiddetini kınıyoruz. Camiye baskın yaparak, saygısız şekilde içinde dolaşmak insan haklarının ihlalidir." ifadesini kullandı.
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, Berlin'deki Mevlana Camisi'ndeki polis baskınına ilişkin açıklama yaptı.
"Alman polisinin Berlin'de Mevlana Camisi'ne dönük şiddetini kınıyoruz. Camiye baskın yaparak, saygısız şekilde içinde dolaşmak insan haklarının ihlalidir" ifadesini kullanan Çelik, ibadet yerlerine gereken saygının gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Alman polisinin #Berlin’de Mevlana Camii’ne dönük şiddetini kınıyoruz. Camiye baskın yaparak, saygısız şekilde içinde dolaşmak insan haklarının ihlalidir. İbadet yerlerine gereken saygı gösterilmelidir. Alman makamları sorumlu davranmalıdır.— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 23, 2020
Alman makamlarının sorumlu davranması ve ülkede Müslümanları taciz eden aşırı sağ zihniyetin yayılmasının önlenmesi gerektiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:
"Aşırı sağ Alman demokrasisini tehdit ediyor. Avrupa Müslümanları demokratik toplum düzeninin ayrılmaz parçasıdır. Onları taciz etmek demokratik toplum düzenine saldırmaktır.
Demokratik toplum düzeninin gereği olarak ibadet mekanları saygıyla korunmalıdır. İbadet mekanlarının güvende olmadığı yerde demokratik toplum düzeni olamaz. Alman makamları Mevlana Camisi'ne yapılan bu saygısızlığı ciddi şekilde soruşturmalıdır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.