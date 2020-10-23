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AK Parti Sözcüsü Çelik: Camiye baskın yaparak, saygısız şekilde içinde dolaşmak insan haklarının ihlalidir

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Alman polisinin Berlin'de Mevlana Camisi'ne dönük şiddetini kınıyoruz. Camiye baskın yaparak, saygısız şekilde içinde dolaşmak insan haklarının ihlalidir." ifadesini kullandı.

Esin Işık   | 23.10.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik: Camiye baskın yaparak, saygısız şekilde içinde dolaşmak insan haklarının ihlalidir

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, Berlin'deki Mevlana Camisi'ndeki polis baskınına ilişkin açıklama yaptı.

"Alman polisinin Berlin'de Mevlana Camisi'ne dönük şiddetini kınıyoruz. Camiye baskın yaparak, saygısız şekilde içinde dolaşmak insan haklarının ihlalidir" ifadesini kullanan Çelik, ibadet yerlerine gereken saygının gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Alman makamlarının sorumlu davranması ve ülkede Müslümanları taciz eden aşırı sağ zihniyetin yayılmasının önlenmesi gerektiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Aşırı sağ Alman demokrasisini tehdit ediyor. Avrupa Müslümanları demokratik toplum düzeninin ayrılmaz parçasıdır. Onları taciz etmek demokratik toplum düzenine saldırmaktır.

Demokratik toplum düzeninin gereği olarak ibadet mekanları saygıyla korunmalıdır. İbadet mekanlarının güvende olmadığı yerde demokratik toplum düzeni olamaz. Alman makamları Mevlana Camisi'ne yapılan bu saygısızlığı ciddi şekilde soruşturmalıdır."

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