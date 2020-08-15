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Türkiye

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan ABD Başkan Adayı Biden'a tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye için kullandığı sözlerin akıl, izan ve siyasal ahlak dışı olduğunu belirtti.

Kemal Karadağ   | 15.08.2020
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan ABD Başkan Adayı Biden'a tepki

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Biden, unutma, ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı, milletimizin demokratik tercihleri senin seçim kampanyanın çerezi değildir. Cumhurbaşkanımız ve ülkemiz için söylediğin sözler akıl, izan ve siyasal ahlak dışıdır. Şiddetle kınıyoruz. Biden, unutma, Türkiye’de kimin iktidar olacağına sadece milletimiz karar verir. Darbelere, dayatmalara geçit vermez. Emperyalistlerin heveslerini kursaklarında bırakır. Bu sözler geçmiş aylarda söylenmiş olsa da emperyalist, dayatmacı ve darbeci siyaset anlayışının açık bir itirafıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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