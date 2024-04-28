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Ümraniye’de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı

Ümraniye’de kontrolden çıkan İETT otobüsü bir iş yerinin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Alptekin Soykan  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Ümraniye’de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı Fotoğraf: Alptekin Soykan/AA

İstanbul

Hoca Nasrettin Caddesi’nde 34 HO 2881 plakalı İETT otobüsü, önce ıslak yolda kaldırıma çıktı, ardından bir iş yerinin bahçe duvarına çarparak durabildi.

İçinde yolcu bulunmayan otobüste hasar oluştu.

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