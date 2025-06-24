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Sultangazi'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Sultangazi'de İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Mehmet Ali Derdiyok, Umut Kaya  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
Sultangazi'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Umut Kaya - AA

İstanbul

Arnavutköy Habibler Yolu'nda ilerleyen 34 TP 2125 plakalı otobüsün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Şoför, yolcu bulunmayan aracı yol kenarına çekti. Bu sırada yoldan geçen beton mikserinin sürücüsü, aracındaki suyla yangına müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Otobüs yangını nedeniyle bir süre kapanan yol tekrar açıldı.

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