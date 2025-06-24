Sultangazi'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Sultangazi'de İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.
İstanbul
Arnavutköy Habibler Yolu'nda ilerleyen 34 TP 2125 plakalı otobüsün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Şoför, yolcu bulunmayan aracı yol kenarına çekti. Bu sırada yoldan geçen beton mikserinin sürücüsü, aracındaki suyla yangına müdahale etti.
İstanbul Sultangazi'de İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 24, 2025
• Şoför, yolcu bulunmayan aracı yol kenarına çekti. Bu sırada yoldan geçen beton mikserinin sürücüsü, aracındaki suyla yangına müdahale etti
• İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla… pic.twitter.com/CQtQFdBwDl
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Otobüs yangını nedeniyle bir süre kapanan yol tekrar açıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.