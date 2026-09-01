Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında gerilimin artmasından endişeli

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Rusya-Ukrayna savaşında gerilimin artmasından endişe duyduklarını belirterek, "Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere sürecini yeniden canlandırmak hayati önem taşıyor." dedi.

BM Genel Kurulu'nda düzenlenen ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son durumun ele alındığı toplantıya katılan Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin sürece ilişkin yaklaşımını ve barış çabalarını anlattı.

Yıldız, "Şu anda, diplomatik süreçteki çıkmazın sürmesi nedeniyle çok sayıda sivil kaybına ve hasara yol açan savaşın tırmanmasından endişe duyuyoruz." diye konuştu.

Müzakere sürecinin yeniden canlandırılması gerekiyor

Savaşın sürmesinin en büyük faturasının yine siviller tarafından ödendiğini kaydeden Yıldız, "Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere sürecini yeniden canlandırmak hayati önem taşıyor. Bu bağlamda, BM'nin üstlenmesi gereken daha büyük bir rol var." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin başından beri savaşa diplomatik bir çözüm bulunması konusunda kararlı bir yol izlediğini ve bunun için müzakerelere aracılık ettiğini anımsatan Yıldız, Ankara'nın diplomasiyi önceleyen bu duruşunun aynı şekilde devam ettiğini vurguladı.

"Barışın sağlanması için zorlu uzlaşmalar gerekecektir." diyen Büyükelçi Yıldız, tarafların barış için gereken adımları atması ve müzakerelere dönülmesi gerektiğini dile getirdi.

Diplomatik sürece ilişkin ümitlerin halen sürdüğünü de kaydeden Yıldız, "Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak yeni müzakere turlarının sürece yeni bir ivme kazandıracağını ve bunun da nihayetinde barışa giden yolu açacağını umuyoruz. Diplomasiyle bu savaşın sona ermesi için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye, uluslararası hukuk ilkeleri ve BM Şartı’na dayalı olarak Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına kararlıdır." şeklinde konuştu.

Kırım Tatar Türkleri, Türkiye için son derece önemli

Öte yandan Yıldız, konuşmasında, Kırım Tatar Türklerinin durumunu yakından takip etmeye devam ettiklerini ifade etti.

"Ortak tarihimiz göz önüne alındığında, akrabalarımız olan Kırım Tatarlarının refahı, kimliklerinin, kültürlerinin, dillerinin ve haklarının korunması ile ana vatanlarında güvenlik ve haysiyet içinde yaşama imkanları Türkiye için büyük önem taşımaktadır." diyen Yıldız, Kırım Tatar Türklerinin kültürel mirasının korunması gerektiğini vurguladı.

Büyükelçi Yıldız, 2014 yılında Kırım’ın işgali ve yasa dışı ilhakından bu yana Ukrayna’nın toprak bütünlüğü konusunda Türkiye'nin tavrının net olduğunu ifade ederek, bu yaklaşımın uluslararası hukuk temelinde süreceğini vurguladı.