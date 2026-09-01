Hürmüzgan Valiliği: ABD'nin bir düğün evini hedef alması sonucu 4 kişi öldü
Canlı Akış
Son gelişmeler ➜ ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran’ın misillemeleri
Ayşe İrem Çakır, Dildar Baykan Atalay
01 Eylül 2026
Öne çıkan gelişmeler:
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) açıklamasında, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline "saldırı girişimleri"nde bulunduğu gerekçesiyle Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığı ifade edildi
İran ordusunun ABD saldırılarına füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) misillemede bulunduğu bildirildi
ABD Başkanı Donald Trump, İran ordusunun misilleme yapması halinde İran'a "daha büyük" saldırılar düzenleyeceklerini açıkladı