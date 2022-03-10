Üsküdar'da içinde yolcuların olduğu İETT otobüsü elektrik panosuna çarptı
Yolcuların panodaki patlamalar nedeniyle panikle otobüsten inip kaçışması cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul
Üsküdar'da kontrolden çıkan İETT otobüsü, kaldırımdaki elektrik panosuna çarptı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı sonrası Üsküdar'da bir İETT otobüsü, kaldırımda bulunan elektrik panosuna çarparak durdu.
Çarpmanın etkisiyle panoda küçük patlamaların ardından yangın çıktı. Kaza sonrası otobüsten inerken patlamalar nedeniyle korku yaşayan yolcular, koşarak uzaklaştı.
Kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.