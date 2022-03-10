Dolar
14.84
Euro
16.30
Altın
1,996.16
ETH/USDT
2,615.00
BTC/USDT
39,437.00
BIST 100
2,042.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Üsküdar'da içinde yolcuların olduğu İETT otobüsü elektrik panosuna çarptı

Yolcuların panodaki patlamalar nedeniyle panikle otobüsten inip kaçışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Emrah Gökmen   | 10.03.2022
Üsküdar'da içinde yolcuların olduğu İETT otobüsü elektrik panosuna çarptı

İstanbul

Üsküdar'da kontrolden çıkan İETT otobüsü, kaldırımdaki elektrik panosuna çarptı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı sonrası Üsküdar'da bir İETT otobüsü, kaldırımda bulunan elektrik panosuna çarparak durdu.

Çarpmanın etkisiyle panoda küçük patlamaların ardından yangın çıktı. Kaza sonrası otobüsten inerken patlamalar nedeniyle korku yaşayan yolcular, koşarak uzaklaştı.

Kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 29 bin 492 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 964 bine yaklaştı
'Değişen Hayat: Pandemi ve Türkiye 2020-2022' araştırmasının sonuçları açıklandı
Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinin 2 yılı
Almanya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı

Benzer haberler

Üsküdar'da içinde yolcuların olduğu İETT otobüsü elektrik panosuna çarptı

Üsküdar'da içinde yolcuların olduğu İETT otobüsü elektrik panosuna çarptı

Bakan Karaismailoğlu: Kar yağışı nedeniyle teyakkuz halindeyiz

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonlara kente giriş yasağı

Samsun'da devrilen öğrenci servis aracı ikizleri ayırdı

Samsun'da devrilen öğrenci servis aracı ikizleri ayırdı
İstanbul'da eğitime kar engeli

İstanbul'da eğitime kar engeli

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den kar yağışı öncesi seferberlik çağrısı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den kar yağışı öncesi seferberlik çağrısı