A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonasında çeyrek finale yükseldi

Mücadeleye file önünde etkili başlayan Türkiye, baştan sona iyi performans sergilediği ilk seti 25-14 üstün bitirdi.

İkinci set çekişmeli bir oyuna sahne oldu. Vargas'ın etkili servisleri ve bloklarla Azerbaycan karşısında tempolu oyununu sürdüren ay-yıldızlı takım, ikinci seti de 25-16 önde tamamladı.

Üçüncü sette skor 21-21'de eşitlenirken kritik anları iyi oynayan ay-yıldızlı takım, seti 25-22, maçı da 3-0 kazandı.

A Milli Takım, 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak.

Maçın ardından milli takım kariyerini sonlandıran Azerbaycanlı voleybolcu Polina Rahimova'ya çiçek verildi.

Bu arada teknik direktör Volkan Demirel, maçı ailesiyle tribünden izledi.