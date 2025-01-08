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Fatih'te İETT otobüsüne çarpan otomobildeki 8 kişi yaralandı

Fatih'te İETT otobüsüne arkadan çarpan otomobildeki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Alper Korkmaz  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Fatih'te İETT otobüsüne çarpan otomobildeki 8 kişi yaralandı

İstanbul

Adnan Menderes Bulvarı'nda Dilek K'nin kullandığı 57 AU 347 plakalı otomobil, 34 TP 6167 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı. Otomobilde bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Vatan Caddesi Aksaray istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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Fatih'te İETT otobüsüne çarpan otomobildeki 8 kişi yaralandı

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