Fatih'te İETT otobüsüne çarpan otomobildeki 8 kişi yaralandı
Fatih'te İETT otobüsüne arkadan çarpan otomobildeki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
İstanbul
Adnan Menderes Bulvarı'nda Dilek K'nin kullandığı 57 AU 347 plakalı otomobil, 34 TP 6167 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı. Otomobilde bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Vatan Caddesi Aksaray istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.