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İstanbul Valiliğinden kuvvetli rüzgar ile rip akıntısı uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte rüzgarın 5 gün boyunca kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli eseceğini bildirdi.

Ferhat Yasak  | 30.06.2025 - Güncelleme : 30.06.2025
İstanbul Valiliğinden kuvvetli rüzgar ile rip akıntısı uyarısı

İstanbul

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, kentte rüzgarın 5 gün boyunca kuzey ve kuzeydoğudan saatte 30-50 kilometre hızla eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

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Özellikle kentin kuzeyindeki Karadeniz kıyılarında rip akıntısı olabileceği aktarılan açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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İstanbul Valiliğinden kuvvetli rüzgar ile rip akıntısı uyarısı

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