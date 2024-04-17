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Dünya

Biden'a Pittsburgh'da Gazze protestosu

ABD'de Filistin destekçisi göstericiler, Başkan Joe Biden'ın konuşma yaptığı binanın önünde gösteri düzenleyerek, "Gazze için acil ateşkes" talep etti.

Hakan Çopur  | 17.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Biden'a Pittsburgh'da Gazze protestosu

Washington

ABD Başkanı Biden, seçim çalışmaları için gittiği Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburgh kentinde Gazze için bir araya gelen göstericiler tarafından karşılandı.

Biden'ın konuşma yapacağı binanın önünde toplanan yüzlerce gösterici, ellerinde Filistin bayrakları ve Gazze'ye destek mesajlarını içeren pankartlarla Filistin'e desteklerini ortaya koydu.

"Filistin'e özgürlük", "Gazze'de hemen ateşkes" ve "soykırımcı Biden" gibi sloganlar atan göstericiler, Biden'ın İsrail'e askeri destek ve silah yardımını sonlandırması talebinde bulundu.

Biden'ın binada bulunduğu süre boyunca dışarıda gösterilerine devam eden Filistin yanlısı göstericiler, Gazze'ye özgürlük sloganları eşliğinde olaysız şekilde dağıldı.

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