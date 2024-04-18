ABD Senatosu, İç Güvenlik Bakanı Mayorkas aleyhindeki azil maddelerini reddetti
Demokratların çoğunlukta olduğu ABD Senatosu, "ülkenin güney sınırında güvenliği sağlayamadığı" suçlamasıyla azli istenen İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas aleyhindeki iki azil maddesini reddetti.
Washington
ABD Senatosu Genel Kurulunda yapılan iki ayrı oylamada Demokratlar, Mayorkas'ın azlini öngören maddelerin "yargılama duruşmasına geçilmeden" reddedilmesini sağladı.
Temsilciler Meclisinin daha önce kabul ederek gönderdiği ve Mayorkas'ın görevinden azlini talep eden maddeleri ele almak üzere yemin ederek toplanan Genel Kurul, Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında tartışmalara sahne oldu.
"ABD-Meksika sınırında güvenliği sağlayamadığı" iddiasıyla Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisindeki azil oylamasında iki farklı başlıkta suçlanan Mayorkas'ın azlini talep eden maddeler Senato'da okundu.
Genel Kurulda ayrı ayrı oylanan iki azil maddesinin ilkine ilişkin oylamada, Cumhuriyetçilerin 48 evet oyuna karşılık Demokratların 51 hayır oyu ile Mayorkas hakkındaki ilk madde reddedildi.
Daha sonra ikinci azil maddesiyle ilgili yapılan oylamada ise 49 evet oyuna karşılık 51 hayır oyu ile ikinci madde de reddedilmiş oldu.
Demokratlar ve Cumhuriyetçiler birbirini suçladı
Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, oturumların başında yaptığı konuşmalarda, Mayorkas aleyhindeki azil maddelerinin reddedilmesi için çağrıda bulundu ve kapsamlı duruşmaya geçilmesine gerek olmadığını savundu.
Schumer, azil konusunun siyasi bir araç olarak kullanılmaması gerektiğini belirterek, bu konuda Cumhuriyetçileri suçladı. Mayorkas'ın ağır bir suç veya kabahat işlemediğini savunan Schumer, maddelerin en hızlı şekilde oylanması gerektiğini ifade etti.
Schumer'in bu çağrısına itiraz eden Cumhuriyetçi senatörler ise kapsamlı yargılamanın yapılacağı duruşmalara geçilmesi gerektiğini savundu.
ABD Temsilciler Meclisi, şubat ayında kabul edilen ve İç Güvenlik Bakanı Mayorkas'ın "ülkenin güney sınırında güvenliği sağlayamadığı" iddiasıyla görevinden azlini öngören azil maddelerini dün resmen Senato'ya göndermişti.
Senato'da Mayorkas'ın yargılama sonucunda suçlu bulunup görevinden alınabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun "evet" oyu kullanması gerekiyordu.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, biri 2019 yılında Ukrayna ile ilişkiler konusunda, diğeri 2021 yılında Kongre baskını konusunda iki kez Temsilciler Meclisi'nde azil istemiyle suçlanmış, her iki konuda da Senato'daki yargılamalarda aklanmıştı.
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