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Dünya

İrlandalı gazeteciden AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'e "vatandaş tutuklaması" girişimi

İrlandalı gazeteci-yazar David Cronin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yardım ettiği gerekçesiyle "vatandaş tutuklaması" girişiminde bulundu.

Selen Valente Rasquinho, Ata Ufuk Şeker  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
İrlandalı gazeteciden AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'e "vatandaş tutuklaması" girişimi Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

"Electronic Intifada" isimli internet sitesinin editörlerinden, İsrail-Filistin meselesiyle ilgili kitaplarıyla da bilinen Cronin, Brüksel’de düzenlenen "Avrupa Savunma ve Güvenlik Zirvesi" etkinliğinde von der Leyen'in konuşmak için sahneye çıktığı sırada, yerinden kalkarak yüksek sesle açıklamalar yaptı.

Cronin, şunları söyledi:

"Bayan von der Leyen, bu bir vatandaş tutuklamasıdır. Gazze'deki soykırıma yardım etmekle suçlanıyorsunuz. Bu soykırımın başlangıcında İsrail'e tam desteğinizi ifade ettiniz. Ellerinizde Filistinli çocukların kanı var. Siz bir suçlusunuz, Bayan von der Leyen. Burada olmamalı, Lahey'de olmalısınız. Seçimlerde yeniden aday olmamalısınız."

"Özgür Filistin" sloganı atan Cronin salondan uzaklaştırıldı.

İrlandalı Cronin, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ve eski İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'a yönelik de aynı girişimde bulunmuştu.

Cronin daha önce AA muhabirine Gazze'de yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Gazze'deki durum, 7 Ekim'de başlamadı. Bu, 20. yüzyılın başlarında, dönemin emperyalist gücü İngiltere'nin sponsor olduğu, günümüze kadar devam eden ve artık çok çirkin, soykırıma dönmüş bir sömürgeleştirme sürecidir. İsrail gibi başka bir halkın topraklarını işgal eden askeri güçlerin hakları yoktur, sorumlulukları vardır." değerlendirmesini yapmıştı.

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