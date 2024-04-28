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Kağıthane'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

Kağıthane'de, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bacağından yaralanan 13 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ali Cevahir Aktürk, Elif Küçük  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Kağıthane'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta dolaşan Suriye uyruklu Z.H, köpeklerin saldırısı sonucu bacağından yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Z.H, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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