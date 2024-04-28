Kağıthane'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı
Kağıthane'de, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bacağından yaralanan 13 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta dolaşan Suriye uyruklu Z.H, köpeklerin saldırısı sonucu bacağından yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Z.H, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.