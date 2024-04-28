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İsveç’in başkenti Stockholm’de Filistine destek gösterisi düzenleniyor.
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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Ankara'da, Filistin için ABD'de eylem yapan öğrencilere destek gösterisi düzenlendi

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, başkentte, Filistin için ABD'de eylem yapan öğrencilere destek gösterisi düzenledi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Ankara'da, Filistin için ABD'de eylem yapan öğrencilere destek gösterisi düzenlendi

Ankara

ABD Büyükelçiliği önünde toplanan grup, "Filistin davası, Türkiye davası" sloganı attı.

TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, gruptakiler adına yaptığı açıklamada, çok önemli bir direnişi ve halk hareketini selamlamak için toplandıklarını belirtti.

Çetin, "Emperyalist Amerika ve siyonist İsrail'e karşı, İsrail'in uyguladığı soykırımın en büyük destekçisi, sponsoru ABD'ye karşı bir uluslararası intifada başlamıştır. Bu intifada aynı 1988'de, 2000'lerin başında Filistin halkının başlattığı intifadalar gibi ilmek ilmek örülmektedir, üniversite üniversite, kampüs kampüs yayılmaktadır." dedi.

ABD ve İsrail'in tüm dünyayı kuşattıklarını zannettiğini söyleyen Çetin, şunları kaydetti:

"Ülkemizin sınırlarında da askeri üsleriyle, kurmaya çalıştıkları terör devletçikleriyle bizi de kuşattıklarını sanıyorlar. Filistinlilerin teslim olabileceklerini zannediyorlardı. O küçücük Gazze şeridi dünyaya öğretti ki direnen milletler, mücadele eden milletler asla yenilmezler. Onların içinde yenilmez bir direnç gücü vardır. Bunun işaretlerini görüyoruz. ABD'deki bu protestolar basit olaylar değildir.

Üniversiteler artık bu soykırımı durdurmak için mücadele ve eylem alanlarımızdır. Bütün üniversite rektörlüklerine, bütün üniversite topluluklarına çağrı yapıyoruz, hepsiyle el ele olacağız, kol kola olacağız. Dünya çapında yükselen bu halk hareketinin Türkiye'deki sesi, Türkiye'deki bayrağı olacağız."

"Emperyalist ve siyonist düşmana karşı tek cephe tek yürek", "Özgür Filistin", "ABD ve İsrail'e karşı uluslararası intifadayı selamlıyoruz" yazılı döviz ve pankartları taşıyan grup, olaysız şekilde dağıldı.

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