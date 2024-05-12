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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde ve Üsküdar'da protesto edildi.

Erol Değirmenci, Alptekin Soykan  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Öğle namazını İstinye'deki Mahmut Çavuş Camisi'nde kılan grup üyeleri, daha sonra İstinye Caddesi'nde toplandı.

Ellerinde "Gazze'de asil bir direniş", "Katil İsrail", "Gazze'de soykırım var" yazılı dövizler ile Filistin bayrakları taşıyan gruptakiler, "Katil ABD, İsrail'den defol", "Yaşasın Filistin cihadımız", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atarak, ABD'nin Sarıyer'deki İstanbul Başkonsolosluğu önüne kadar yürüdü.

Grubun yürüyüşü sırasında polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

Burada Gazze Dayanışma Platformu adına açıklama yapan Usame Özdemir, Amerika ve Avrupa'daki Filistin'e destek mitinglerini selamladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Mübarek 7 Ekim Aksa Tufan'ı Operasyonu'ndan bugüne, sözde Müslüman kukla hükümetler, zalim Amerika’nın sözünden bir adım dahi şaşmadılar. Buna rağmen diplomalarından olma pahasına, yeşil kartlarından vazgeçme uğruna, sokaklarda, kampüslerde, üniversitelerinde 'Nehirden denize özgür Filistin' diye bağırarak bu zalim otoritelerine baskı kurmak için gençler meydandalar. Bizler mücahitlere destekten asla tavizler vermeyeceğiz. Zafer istiyorsak, Allah'ın dinine ve onun taraftarları olan Filistin'deki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu daima ve daima haykırmak zorundayız."

Bazı katılımcıların da konuşma yaptığı protesto gösterisine katılanlar, Filistin için dua okuduktan sonra ayrıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları Üsküdar'da protesto edildi

Üsküdar'da toplanan bir grup da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Fıstıkağacı Metro İstasyonu'nda bir araya gelen Köklü Değişim Grubu üyeleri, İsrail aleyhine çeşitli sloganlar attı.

Buradan Üsküdar Meydanı'na yürüyen gruptakiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Basın açıklaması ve yürüyüş nedeniyle polis ekiplerince çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

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