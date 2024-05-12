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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas'a göre Biden, Gazze'de ateşkes müzakerelerinde alınan sonuçlardan geri adım attı

Hamas, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "Hamas'ın, elindeki rehineleri serbest bırakması durumunda hemen ateşkes sağlanabileceği" yönündeki açıklamalarını, geri adım atmak olarak değerlendirdi.

Mohamed Majed, Gülşen Topçu  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
Hamas'a göre Biden, Gazze'de ateşkes müzakerelerinde alınan sonuçlardan geri adım attı

Gazze

Hamas, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "Hamas'ın, elindeki rehineleri serbest bırakması durumunda hemen ateşkes sağlanabileceği" yönündeki açıklamalarını, Mısır'ın başkenti Kahire'deki son müzakere turunda alınan sonuçlardan geri adım atmak olarak değerlendirdi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, Biden'ın tutumu kınandı ve bu tutumun, ABD'nin, "Nazist" hükümetin suç politikalarından yana tavır aldığını ve soykırıma siyasi kılıf ve askeri destek vermeye devam ettiğini gösterdiği vurgulandı.

Biden'ın açıklamalarının, ABD'nin bilgisi dahilinde, Hamas'ın, Mısır ve Katar'ın sunduğu öneriyi onayladığı son müzakere turunun sonuçlarından geri adım atılması anlamına geldiği kaydedildi.

Hamas'ın, her müzakere turunda bir anlaşmaya varılması adına gereken esnekliği gösterdiği ve son öneriyi de onayladığı ancak "terörist" Binyamin Netanyahu ile hükümetinin, Refah, Cibaliya ve Gazze kentlerine saldırarak bu süreci baltalamaya çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerinde işlediği katliamlarda yaşanan artışın, Netanyahu'nun, Gazze'de soykırımı sürdürme çabasının ve İsrailli esirlerin hayatına kayıtsızlığının kanıtı olduğu dile getirildi.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Hamas, 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise İsrail'in, arabulucuların ateşkes teklifini reddetmesinin ardından, esir takası anlaşması ve Gazze'de ateşkesle ilgili müzakere stratejisini gözden geçireceğini duyurmuştu.



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