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Ağrı'da Türkiye-İran doğal gaz boru hattında patlama

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi yakınlarından geçen ve İran'dan Türkiye'ye doğal gaz ileten boru hattında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Göksel Cüneyt İğde,Abdullah Söylemez   | 31.03.2020
Ağrı'da Türkiye-İran doğal gaz boru hattında patlama Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde /AA

Ağrı

Alınan bilgilere göre, İran'dan Türkiye'ye gelen doğal gaz boru hattında, Gürbulak Sınır Kapısı Sarısu mevkisinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonrası hatta çıkan yangında yükselen alevler çevre köylerden de görüldü. Yangın sonrası bölgeye gelen güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangın ekiplerce söndürüldü

Doğal gaz boru hattındaki gaz akışı kesilerek, çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Güvenlik güçleri, boru hattında hasara yol açan olayın nedenini araştırıyor.

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