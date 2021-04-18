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Afrin'de sansasyonel eylemlerde kullanılmak üzere gönderilen patlayıcılar ele geçirildi

Bir kişinin yakalandığı operasyonda, bomba yapımında kullanılan elektronik devreler, 4 fünye, araç kumandası, 4 el bombası ve motosiklet aküsü de ele geçirildiği açıklandı.

Cem Genco   | 18.04.2021
Afrin'de sansasyonel eylemlerde kullanılmak üzere gönderilen patlayıcılar ele geçirildi

Hatay

Hatay Valiliği, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sansasyonel eylemlerde kullanılmak üzere Afrin'e gönderdiği patlayıcıların polisin operasyonuyla ele geçirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Dairesi Başkanlığı koordinesinde Suriye Görev Gücü tarafından dün düzenlenen operasyonda, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG'nin, halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde bombalı eylemler gerçekleştirmek üzere örgüt kontrolündeki Tel Rıfat'tan gönderdiği patlayıcılar ele geçirildi.

Eylemci olduğu tespit edilen Suriye uyruklu bir kişinin yakalandığı operasyonda, bomba yapımında kullanılan elektronik devreler, 4 fünye, araç kumandası, 4 el bombası, motosiklet aküsü de bulundu.

Açıklamada, yakalanan şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği, Hatay Valiliği koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanıldığı bildirildi.

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