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Adana'da şehit kabirlerinin de arasında olduğu 79 mezar tahrip edildi

15 Temmuz'da şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç, "Ben onları Allah'a havale ediyorum. Bizler, 'Vatanı ve bayrağı için canını vermeye hazırız.' diyen insanlarız." dedi.

Yusuf Koyun   | 21.02.2021
Adana'da şehit kabirlerinin de arasında olduğu 79 mezar tahrip edildi Fotoğraf: Yusuf Koyun / AA

Adana

Adana'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de arasında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'nda bulunan 79 kabrin taşları tahrip edildi.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri mezarlık ve çevresinde inceleme başlattı.

Yakınlarının mezarlarının tahrip edildiğini öğrenerek bölgeye gidenler arasındaki şehit polis memuru ikizlerin babası Ali Oruç, gazetecilere gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, "Vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden şehitlerim Ahmet ve Mehmet'imi burada bile rahat bırakmıyor hainler. Allah'tan bulsunlar. Ben onları Allah'a havale ediyorum. Bizler, 'Vatanı ve bayrağı için canını vermeye hazırız.' diyen insanlarız. Bu, şehitlere yapılacak bir şey mi?" dedi.

Polis ekiplerinin, 79 mezarın tahrip edildiği olayla ilgili araştırması sürüyor.

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