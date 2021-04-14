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Adana'da aynı istikametteki iki yük treni çarpıştı: 2 makinist yaralı

Adana'nın Pozantı ilçesinde aynı istikametteki iki yük treninin çarpışması sonucu 2 makinist yaralandı.

Onur Can Bulat   | 14.04.2021
Adana'da aynı istikametteki iki yük treni çarpıştı: 2 makinist yaralı Fotoğraf: Onur Can Bulat/AA

Adana

Ankara-Niğde istikametindeki iki yük treni, henüz belirlenemeyen nedenle Pozantı ilçesinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yük trenleri raydan çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 makinist ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme sürüyor.

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