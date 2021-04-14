Adana'da aynı istikametteki iki yük treni çarpıştı: 2 makinist yaralı
Adana'nın Pozantı ilçesinde aynı istikametteki iki yük treninin çarpışması sonucu 2 makinist yaralandı.
Adana
Ankara-Niğde istikametindeki iki yük treni, henüz belirlenemeyen nedenle Pozantı ilçesinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yük trenleri raydan çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 makinist ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.