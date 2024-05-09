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Dünya

Senegal’de uçağın pistten çıkması sonucu 10 kişi yaralandı

Senegal'in başkenti Dakar'da yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 10 kişi yaralandı.

Saadet Firdevs Aparı  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
Senegal’de uçağın pistten çıkması sonucu 10 kişi yaralandı

Dakar

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, 85 kişiyi taşıyan Boeing 737 tipi yolcu uçağının Dakar'daki havaalanında pistten çıktığını ve 10 kişinin yaralandığını bildirildi.

Ulaştırma Bakanı Bakanı El Malick Ndiaye, 79 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin ekibinin bulunduğu Air Senegal'e ait uçağın Bamako'ya gittiğini söyledi.

Yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı, diğer yolcuların ise bir otele götürüldüğü belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda uçağın bir motorunun parçalandığı ve bir kanadının da hasar aldığı görülüyor.

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