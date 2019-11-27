Adana merkezli FETÖ şüphelilerine yönelik şafak operasyonunda 21 gözaltı
Adana merkezli 3 ilde aralarında görevden ihraç edilmiş eski polisler ile asker, polis ve öğrencilerden sorumlu ağabeylerin bulunduğu 21 şüpheli yakalandı.
Adana
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana, Ankara ve Mersin'de 26 FETÖ şüphelisine yönelik operasyon düzenledi.
Görevden ihraç edilmiş eski polisler ile askeri ve polis okulu öğrencilerinden sorumlu ağabeylerin arasında bulunduğu zanlılara yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Operasyon kapsamında 5 şüpheli aranıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.