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Kültür

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Seyhan Nehri üzerinde konser

Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Seyhan Nehri'nde konser düzenlendi.

Koray Kılıç, Sude Şahingöklü  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Seyhan Nehri üzerinde konser Fotoğraf: Koray Kılıç/AA

Adana

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen karnavalın 6'ıncı gününde, nehir üzerine kurulan platformda sahne alan şarkıcı Tuğçe Yılmaz şarkılarını seslendirdi.

Nehrin kıyısından konseri dinleyen katılımcılar şarkılara eşlik etti.

Etkinlik, dron ile görüntülendi.

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