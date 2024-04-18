Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Seyhan Nehri üzerinde konser
Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Seyhan Nehri'nde konser düzenlendi.
Adana
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen karnavalın 6'ıncı gününde, nehir üzerine kurulan platformda sahne alan şarkıcı Tuğçe Yılmaz şarkılarını seslendirdi.
Nehrin kıyısından konseri dinleyen katılımcılar şarkılara eşlik etti.
Etkinlik, dron ile görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.