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Adana merkezli 13 ildeki FETÖ/PDY soruşturmasında 20 gözaltı kararı

Adana merkezli 13 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ömer Yıldız   | 26.02.2020
Adana merkezli 13 ildeki FETÖ/PDY soruşturmasında 20 gözaltı kararı

Adana

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin durumunu takip eden mahrem imamlarla aralarında meslekten ihraç edilmiş polislerin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, Adana merkezli 13 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bazı şüpheliler gözaltına alındı

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi’ndeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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