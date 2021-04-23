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Adalet Bakanlığı, Thodex'in yöneticisi Özer'in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk'tan iadesi için işlem başlattı

Ahmet Sertan Usul   | 23.04.2021
Adalet Bakanlığı, Thodex'in yöneticisi Özer'in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk'tan iadesi için işlem başlattı

Ankara

Adalet Bakanlığınca, Türkiye'deki kripto para borsalarından Thodex'in kurucu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer'in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk'tan iadesi için işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 1994 Gebze doğumlu Özer'in, yatırımcıları 2 milyar dolar dolandırarak yurt dışına kaçtığına ilişkin haberler üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Nisan'da soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, Özer hakkında "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri düzenlendi.

Başsavcılığın talimatıyla şüphelinin iş yerinde arama yapıldı ve banka hesaplarına tedbir konuldu.

İçişleri Bakanlığının 22 Nisan tarihli yazısıyla, İstanbul Havalimanı'ndan 20 Nisan'da Arnavutluk'taki Tiran Uluslararası Havalimanı'na gittiği belirlenen Özer'in, bu ülkede bulunduğu teyit edildi.

Bu kapsamda, Özer hakkında kırmızı bülten yayımlanması amacıyla Başsavcılık tarafından düzenlenen evrak İçişleri Bakanlığına iletildi.

Özer'in Türkiye'ye iade edilmesi amacıyla Arnavutluk'ta tutuklanması için Başsavcılıktan temin edilen belgeler, Adalet Bakanlığınca yapılan tercüme işleminin ardından gereği için Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına gönderildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma işlemleri devam ederken, Adalet Bakanlığının Özer hakkında kırmızı bülten yayımlanması ve şüphelinin Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik taleplerinin sonuçları bekleniyor.

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