Euro
9.55
Dolar
8.10
BIST 100
1,382.15
Altın
1,732.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Adalet Bakanlığı, BM'nin güncellediği Arabuluculuk Kuralları'na ilişkin görüşlerini bildirdi

Adalet Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) tarafından güncellenen Arabuluculuk Kuralları'na ilişkin Türkiye'nin görüşlerini aktardı.

Aybüke İnal Kamacı   | 27.03.2021
Adalet Bakanlığı, BM'nin güncellediği Arabuluculuk Kuralları'na ilişkin görüşlerini bildirdi

Ankara

Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanlığınca UNCITRAL 2. Çalışma Grubu'nun 22-26 Mart'ta yapılan 73. oturumunda sunum yapıldı.

Sunumda, Türkiye'nin ara buluculuk kapsamında kaydettiği gelişmeler ile Singapur Konvansiyonu'nun iç hukuk onay süreci üzerinde duruldu. Ayrıca, 2013'ten bu yana yaklaşık 2 milyon uyuşmazlıkta ara buluculuğun uygulandığı, bu uyuşmazlıkların yüzde 70'inin tarafların anlaşmasıyla sonuçlandığı belirtildi.

UNCITRAL Arabuluculuk Kuralları kapsamında, ara buluculuk sürecinde tarafların çözüme ulaşma noktasında sıkıntı yaşamaları halinde, ara bulucu tarafından teklif edilecek son bir çözüm önerisinin uyuşmazlıkların çözümüne katkı sunacağı vurgulandı.

Ayrıca, ara buluculuk sürecinin anlaşmazlıkla sonuçlanması durumunda, ara bulucu veya taraflarca yapılacak deklarasyonun yazılı olması gerektiğine işaret edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınında günlük vakalar Batı Şeria'da düşerken Gazze'de ise yükselişe geçti
Almanya'da son 24 saatte 20 bin 472 Kovid-19 vakası belirlendi
Nüfusu 83 milyonu bulan İran'da şu ana kadar 161 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, özel sektöre aşı satın alma izni verildiğini açıkladı
'Sanki kemiklerime bıçak saplanıyor gibi ağrılarım vardı'

Benzer haberler

Adalet Bakanlığı, BM'nin güncellediği Arabuluculuk Kuralları'na ilişkin görüşlerini bildirdi

Adalet Bakanlığı, BM'nin güncellediği Arabuluculuk Kuralları'na ilişkin görüşlerini bildirdi

Bakan Gül: Çocuk bu kapıdan girdiyse o çocuğun bir daha suça bulaşmaması için yakından takip edilecek

Seri muhakeme usulünde 75 bin 853, basit yargılamada ise 85 bin 175 dosyada karar verildi

Kısa film yarışması 3 bin nüfuslu ilçeyi 'film platosu'na çevirdi

Kısa film yarışması 3 bin nüfuslu ilçeyi 'film platosu'na çevirdi
Adalet Bakanlığı, adliyelerde görev yapmak üzere 10 işaret dili tercümanı istihdam edecek

Adalet Bakanlığı, adliyelerde görev yapmak üzere 10 işaret dili tercümanı istihdam edecek