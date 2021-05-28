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Türkiye

A.C.E Awards ödül töreni, Türksat desteğiyle 2 Haziran'da yapılacak

Türkiye'nin müşteri memnuniyetini ölçen ilk ve tek platformu Şikayetvar tarafından düzenlenen A.C.E Awards (Achievement in Customer Excellence), Türksat AŞ'nin iletişim desteğiyle 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Arife Yıldız Ünal   | 28.05.2021
A.C.E Awards ödül töreni, Türksat desteğiyle 2 Haziran'da yapılacak

Ankara

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, A.C.E Awards'ın altıncısı için sona gelindi.

1 milyonun üzerinde örneklemle gerçekleştirilen ve kusursuz müşteri deneyimini yaşatan markaların ödüllendirildiği Şikayetvar A.C.E. Awards, bu yıl Türksat AŞ'nin iletişim desteğiyle Four Seasons Hotel İstanbul'da 2 Haziran'da düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

Türksat Youtube kanalı ve Türksat Kablo TV İnfo'dan da canlı yayınlanacak ve Türksat'ın Kablo TV markasıyla yer aldığı A.C.E Awards Ödül Töreni'nin altıncısında bu yıl kategori sayısı artırıldı.

Geçen yıl 27 farklı sektörde 54 ulusal ve uluslararası markanın ödüllendirildiği törende, bu yıl 47 kategoride müşteri deneyimini en iyi yöneten 91 marka ödüllerine kavuşacak.

Markaların başarılarını taçlandırdıkları törenin ödülü ise Heykeltıraş Orkide Akkoç'un imzasını taşıyacak.

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