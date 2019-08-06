81 ilde alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde etkisinde araç kullanımına yönelik denetim
Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde etkisinde araç kullanımına yönelik denetim yapıldı.
Ankara
Emniyet Genel Müdürlüğünce, alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımına bağlı meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesi ve toplumsal bir sorun olan uyuşturucu kullanımıyla mücadele edilerek denetimler yoluyla yol kullanıcıları üzerinde “algılanan yakalanma riski duygusu”nun arttırılması amacıyla 2-3 Ağustos tarihlerinde “alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde etkisinde araç kullanımına” yönelik özel denetim gerçekleştirildi.
778 sürücünün alkollü araç kullandığı tespit edildi
27 bin 857 araç ve sürücünün denetlendiği uygulamada, 778 sürücünün alkollü araç kullandığı tespit edildi.
Denetimlerde, uyuşturucu testi pozitif çıkan 5 sürücü ile testi kabul etmeyen 15 sürücü adli tıp kurumuna sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.