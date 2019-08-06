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81 ilde alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde etkisinde araç kullanımına yönelik denetim

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde etkisinde araç kullanımına yönelik denetim yapıldı.

Cankut Taşdan   | 06.08.2019
81 ilde alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde etkisinde araç kullanımına yönelik denetim

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünce, alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımına bağlı meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesi ve toplumsal bir sorun olan uyuşturucu kullanımıyla mücadele edilerek denetimler yoluyla yol kullanıcıları üzerinde “algılanan yakalanma riski duygusu”nun arttırılması amacıyla 2-3 Ağustos tarihlerinde “alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde etkisinde araç kullanımına” yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

778 sürücünün alkollü araç kullandığı tespit edildi

27 bin 857 araç ve sürücünün denetlendiği uygulamada, 778 sürücünün alkollü araç kullandığı tespit edildi.

Denetimlerde, uyuşturucu testi pozitif çıkan 5 sürücü ile testi kabul etmeyen 15 sürücü adli tıp kurumuna sevk edildi.

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