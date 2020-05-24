65 ve üzeri yaştaki vatandaşlar bayramda güneşli havanın keyfini çıkardı
65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılması ile bayramda dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı.
Ankara
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bir hafta aranın ardından Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu kısıtın 6 saatliğine kaldırılmasıyla birlikte güneşli havanın tadını çıkardı.
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında arife günü başlayıp bayram boyunca devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 81 ildeki vatandaşlar bayramı evlerinde geçirirken, 65 yaş ve üstü vatandaşlar bugün 14.00-20.00 saatlerinde arasında uygulanan serbestlik çerçevesinde 14.00 itibarıyla dışarı çıkmaya başladı.
Bayramın ilk günü güzel havadan yararlanan vatandaşlar, tarihi ve turistlik mekanlarıyla her mevsim milyonları ağırlayan İstanbul'un sahil, meydan ve parklarını doldurdu.
65 yaş ve üstü vatandaşların, maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu da görüldü. Dışarı çıkan vatandaşlar, arkadaşları, komşuları ve tanıdıklarıyla uzaktan da olsa bayramlaşmayı ihmal etmedi.
Kentin çeşitli noktalarında stant kuran ilçe belediyeleri ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla 65 yaş ve üstü vatandaşlara kolonya, lokum, şeker ve çikolata ikramında bulundu. vatandaşlar ayrıca, bol bol fotoğraf çekti ve özçekim yaparak, bayramın ilk gününü dışarıda geçirmenin keyfini yaşadı.
Yolda karşılaştıkları tanıdıklarıyla bayramlaştılar
Beşiktaş bölgesinde oturan vatandaşlardan bazıları sahilde yürüyüş yaparken, bazıları da sahil ve meydandaki banklarda oturarak eşsiz İstanbul manzarası eşliğinde güneş ve denizin tadını çıkardı.
Kimisi eşiyle kimisi arkadaşıyla kimisi de tek başına dışarı çıkan vatandaşlar, yolda karşılaştıkları tanıdıklarının bayramını kutladı.
Beyoğlu'ndaki Çıksalın Parkı'nda bir araya gelen arkadaş grubu ise türkü söyleyerek eğlendi.
Silivri'de de 65 yal ve üstü vatandaşlar sahile akın etti. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, vatandaşların bayramını kutlayarak bir süre sohbet etti, şeker ikramında bulundu.
Sahillere yoğun ilgi gösterildi
Üsküdar, Kadıköy ve Ümraniye'de çok sayıda 65 yaş üstü vatandaş evlerinin yakınlarındaki parklara ve deniz kenarına gitmeyi tercih etti.
Üsküdar Meydan, Salacak ve Harem Sahili ile Kız Kulesi civarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlardan kimi cadde ve sokaklarda gezerken kimisi de parklardaki ağaçların gölgesi altında oturarak birbirleriyle sohbet etmeyi tercih etti.
Bazı vatandaşların ise açık olan fırınlardan alışveriş yaptığı gözlendi. Yürüme zorluğu yaşayan bazı yaşlıların ise yanlarında refakatçilerle dışarı çıktığı görüldü.
Üsküdar Belediyesi ekipleri, çarşı meydanda kurduğu stantta sokağa çıkan yaşlılar ile bayramlaşarak kolonya, maske ve su dağıttı.
Bayramı buruk geçiriyorlar
68 yaşındaki Ali Sönmez, bayramın ilk günü dışarı çıkabildiği için mutlu fakat salgından dolayı bu bayram torunları ile vakit geçiremediği için üzgün olduğunu ifade etti.
74 Yaşındaki Zeynep Yıldız ise buruk bir bayram geçirdiğini dile getirerek, bir an önce bu salgının bitmesi ve eski günlere dönmek için dua ettiğini söyledi.
Öte yandan polis ekipleri, kent genelinde devriye atarak sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılarını sürdürüyor.
65 yaş ve üstü vatandaşlar için verilen izin 20.00'de sona erecek.
İzmir
Sokağa çıkma kısıtlaması üçüncü kez kaldırılan 65 yaş üstü vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kendilerini dışarı attı. İstisna kapsamında saat 14.00'ten itibaren evlerinin yakınlarındaki park ve sahillere giden İzmirliler yürüyüş yaptı, arkadaşlarıyla sohbet etme fırsatı buldu.
Göztepe Güzelyalı Mahallesi'ndeki Fuat Göztepe Parkı'na giden vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı. Konak Belediyesi ekipleri de 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak ve soğuk içecek ikram etti.
Maskeyle dışarı çıkan İzmirliler, sosyal mesafe kurallarına da özen gösterdi.
Emekli öğretmen 82 yaşındaki Sueda Gani Üsmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramın birinci gününde sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
İlerleyen yaşına rağmen bütün işlerini kendisinin yaptığını belirten Üsmen, koronavirüs sürecinin geçmesini beklediğini belirtti.
67 yaşındaki Hediye Ümit de bayramda sokağa çıkmalarına izin verildiği için mutlu olduğunu dile getirdi.
Bayramı arkadaşlarıyla kutladığını ifade eden Ümit, "Sosyal mesafeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle gençler, kurallara riayet etmiyor. Kabirleri ziyaret edemediğimiz için üzüldüm. Herkesin bayramını kutluyorum." dedi.
78 yaşındaki Abdullah Mermer ise bayramda dışarıya çıkmalarının çok iyi olduğunu, eşinin virüs nedeniyle Almanya'dan gelemediğini, yasakların kalkmasıyla kavuşacaklarını ifade etti.
Antalya
Antalya'da, salgın nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar, belirli saatlerde getirilen serbestlikle dışarı çıktı.
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde saat 14.00'den itibaren sokağa çıkmaya başlayanların, sosyal mesafe kuralına uyup, maske taktıkları gözlendi.
Geçen haftaki serbestlikte 91 yılın en yüksek sıcaklık derecesine ulaşıldığı için sokağa çıkamayan 65 yaş üstü bazı vatandaşlar, bu hafta özellikle deniz manzaralı parkları doldurdu.
Güneşli hava nedeniyle bazı vatandaşlar gölgelik alanları tercih ederken, bazıları da şemsiye ve şapkalarıyla sokakta yürüyüş yaptı.
Tekerlekli sandalyedeki bazı vatandaşlar da yakınlarının yardımıyla dışarı çıkarak güzel havanın keyfini çıkardı.
Polis ekipleri vatandaşlara sosyal mesafe uyarısı yaptı.
Muğla
Muğla'da da dışarı çıkan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar, sokaklarda yürüyüş yapıp, parklarda oturdu. Polis ekipleri ve bekçiler yoğunluk olan bölgelerde vatandaşları sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri için uyardı.
Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde de sahil bandında yürüyüş yapanlar, dışarıda olmanın keyfini çıkardı.
Vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle parklarda gölgelerde oturmayı tercih etti.
Isparta
Isparta 65 yaş ve üstü vatandaşlardan bazıları, kent merkezindeki banklarda oturdu, bazıları ise yürüyüş yapmayı tercih etti.
Güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşların maske taktıkları ve büyük oranda sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.
Burdur
Burdur'da da 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nda sokaklarda yürümenin mutluluğunu yaşadı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki banklarda oturarak güneşlenen vatandaşlar, birbirleriyle sosyal mesafeye uyarak bayramlaştı, sohbet etti.
Burdur Valisi Hasan Şıldak, Cumhuriyet Parkı'nda oturan vatandaşları ziyaret ederek bayramlarını kutladı, şeker verdi, maske dağıttı.
Trakya'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkarak bayramın keyfini yaşadı
Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulanması kapsamında tekrar sokağa çıktı.
Edirne'de yaşlılar, sosyal mesafe kuralına uyarak parklarda zaman geçirdi.
Kent merkezinde yürüyüş yapan 72 yaşındaki Hayrettin Ar, eski bayramları özlediğini belirterek "Bu bayram böyle geçiyor. Çocuklarımla telefonda bayramlaştık, şimdi de yürüyüşe çıktım." dedi.
68 yaşındaki Nedime Yorulmaz ise bayramın biraz buruk geçtiğini belirterek "Kısıtlamadaki iznimizi değerlendiriyoruz. Eşimle yürüyüşe çıktık. Maskemizi taktık, sosyal mesafeye uyuyoruz." diye konuştu.
Kırklareli
Kırklareli'nde 65 yaş üzeri ve kronik hastalar tekrar sokağa çıkmanın keyfini yaşadı.
Yaşlılar, sosyal mesafe kuralına uyarak Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri ile Festival Alanı'nda yürüyüş yaptı.
Bazı yaşlılar ise ağaç gölgelerinde oturup dinlenmeyi tercih etti.
Yakınları ve arkadaşlarıyla karşılaşan bazı yaşlılar da birbirlerinin bayramını tebrik etti.
70 yaşındaki Şaban Erkan, bayram günü dışarıya çıkmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Yakınları ile görüşemediği için hüzünlü olduğunu dile getiren Erkan, "Yaşlılar, insanlar gezemiyor. Hani serbest olsa da insanlar gezip dolaşsa ama olmuyor. Bu bayram biraz sıkıntılı. Çoluk çocuk, torunlar, hısım akraba gelemiyor. Uzun zamandır evdeydik. Bir iki saat gezdikten sonra evlerimize döneceğiz." dedi.
Tekirdağ
Tekirdağ'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler sokağa çıkarak güzel havanın tadını çıkarttı.
Bazı yaşlılar Hükümet Caddesi'nde yürüyüş yaparken bazıları evlerine yakın parklarda zaman geçirdi.
Dışarı çıkan yaşlıların maske takıp sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.
Sivas
Sivas'ta yaşlılar, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde park ve bahçelerde zaman geçirdi.
Polis ekipleri de sokağa çıkan vatandaşların kimlik kontrolünü yaptı.
66 yaşındaki Kenan Güveri, AA muhabirine, havanın soğuk olması nedeniyle köpeği "Doğa"yı gezdirdikten sonra evine döneceğini söyledi.
Güveri, kendilerine bu hakkı tanıyan yetkililere teşekkür etti.
Kayseri
Kayseri'de de 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlar, serbestlik sayesinde dışarda olmanın keyfini çıkardı.
Kimi yaşlılar mahalle aralarında ve sokaklarda yürüyüş yaparken, bazıları da kent meydanında vakit geçirmeyi tercih etti.
Beşyol Meydan'ında bir araya gelen yaşlılar, cami avlusunda ve parklarda arkadaşlarıyla hasret giderdi.
67 yaşındaki Raşit Özdemir, sokağa çıkabildikleri günlerde ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri iş yerlerinin açık olması talebinde bulunarak, "Buruk bir bayram geçiyoruz. Çocuklardan, torunlardan uzağız. Sadece telefonla görüşebildik. Ama bu günler inşallah geçecek. Hayatımda ilk defa böyle bir bayram yaşıyorum." dedi.
Mustafa Çetinoğlu (91) ise sokağa çıkmanın kendilerine çok iyi geldiğini söyledi.
Yaklaşık 70 gündür evde olduklarını anımsatan Çetinoğlu "Zaten sokağa çıkamıyorduk, bir de çocuklardan ayrı bayram geçirmek zorunda kaldık. Bu günler inşallah bir an önce geçer." diye konuştu.
Nevşehir
Nevşehir'de serbestlik uygulanan vatandaşlar, saat 14.00 itibarıyla sokağa çıktı.
Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakinliğin yaşandığı kentteki cadde ve sokaklarda dolaşan yaşlılar, yeşil alan ve park çevrelerinde yürüyüş yaptı.
Sıcaklığın düşük, rüzgarın etkili olması nedeniyle genelde evde kalmayı tercih eden yaşlılardan dışarı çıkanlar, sosyal mesafe kuralına riayet ederek ve maske takarak gezdi.
Yozgat
Yozgat'ta sokağa çıkan yaşlılar da yürüyüş yapmayı tercih etti.
76 yaşındaki Salim Arık, sokağa çıktıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Eşiyle gezen Sultan Arık da Ramazan Bayramı'nı buruk yaşadıklarını, kimseyi görmediklerini, çocukları ve yakınlarıyla telefonla konuştuklarını anlattı.
Vedat Uslukıç ise şunları söyledi:
"Sokağa çıktığımız için tabii ki mutluyuz. Bayram günü olmasına rağmen sokaklarda kimse yok, garip bir hava. Gönül isterdi ki her taraf cıvıl cıvıl olsun, insanlar bayramlaşsın ama uzaktan uzağa ancak konuşuyoruz. Çocuklarımız, komşularımız yanımızda yok, bayramın güzelliklerini bu kez tadamadık. Önceki bayramların ne anlama geldiğini daha iyi anladık. Çocuklarımızla da sanal ortamda bayramlaştık."
Niğde
Niğde'de sokağa çıkma izni verilen vatandaşlar, caddelerde yürüyüş yaptı. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle dışarıda fazla vakit geçiremeyen vatandaşlar, kısa sürede evlerine döndü.
Eşiyle yürüyüş yapan 77 yaşındaki Ziya Özdağ, bayramı herkesin evde geçirdiğini belirterek, "Yaşımız 65'in üstünde olduğu için devletin verdiği haktan faydalanalım diye yürüyüş yaptık. Ayağımız açılsın dedik. Çok rüzgar var. Çocuklar il dışında olduğu için bayramı karı koca geçiriyoruz." dedi.
72 yaşındaki Mukaddes Özdağ ise hava müsait olmadığı için eve erken döndüklerini ifade etti.
Ramazan Güçlü (68) de kısıtlamada dışarı çıkmanın pek hoş olmadığını dile getirdi.
Kırşehir
Kırşehir'de sokağa çıkma serbestliğinden yararlanan yaşlılar, sakin cadde ve meydanlarda dolaşarak vakit geçirdi.
İkizarası Kent Park, Gazi Parkı ve Cacabey Meydanı'na giderek güzel ve güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar, açık olan fırınlardan alışveriş yaptı.
Bazı vatandaşlar da evleri yakın olan akrabalarının bulunduğu sokak ve caddelere giderek balkondan onlarla bayramlaştı.
67 yaşındaki Hayrettin Kaya, evde çok sıkıldığı için güzel havanın tadını çıkarmaya çalıştığını söyledi.
Caddelerde gördüğü arkadaşlarıyla da bayramlaştığını anlatan Kaya, fırından ekmek aldıktan sonra da evine döneceğini ifade etti.
Bursa
Bursa'da, istisna uygulaması kapsamında maskelerini takıp üçüncü kez sokağa çıkan vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Kent meydanları ile Heykel, Ulu Cami civarında güneşli havanın da keyfini çıkarak gezinti yaptı.
Eskişehir
Eskişehir'de de bayramda 6 saatliğine istisna kapsamında olan kişiler, park, cadde ve sokaklarda güzel havanın keyfini çıkardı.
Parklarda maske takıp gezen vatandaşlar, sosyal mesafeye dikkat ederek bayramlaştı.
Balıkesir
Balıkesir'de, istisna uygulaması kapsamında maskelerini takıp sokağa çıkan kişiler, güzel havada yürüdü.
Kentteki en büyük parklardan Atatürk Parkı'na gelen vatandaşlar çimlere oturup dinlendi.
Çanakkale
Çanakkale'de de vatandaşlardan bazıları, Kordon Boyu'ndan Çarşı Caddesi yönüne giden yolda gezdi.
Eşiyle dolaşıp hem bayramın hem de dışarı çıkabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tülay Özdek, "İmkanlarımız dahilinde saat 20.00'ye kadar eşimle bugünü yaşamak istiyorum." dedi.
Mehmet Çelik ise bu bayramın öncekilerden farklı geçtiğini anlatarak, "Çocuklarımızla telefonda görüştük. Ayrıca bugün bizlere serbest zaman var, onun keyfini çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.
Salgından korunmaya devam etme çağrısında bulunan Erol Akışık da "Önümüzdeki günler daha güzel günler göreceğiz. Lütfen evde kalalım. Herkese iyi bayramlar." diye konuştu.
Yalova
Yalova'da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar, bayramın ilk gününde açık ve güzel havada gezinti yapma imkanı buldu.
Kentin sahil şeritlerindeki park ve alanlarda dolaşan vatandaşlar, dışarıda olmalarına rağmen bu bayramda aile ziyaretleri yapamamanın burukluğunu hissetti.
Güzel bir günü dışarıda ve sahilde geçirdikleri için mutlu olduklarını ancak çocukları ve yakınlarıyla bayramlaşamadıklarını dile getiren Yalovalılar, salgın sürecinin bitmesi ve birlikte bir bayram geçirme dileklerinde bulundu.
Bilecik
Bilecik'te, sosyal mesafe kuralına uyarak maskelerini takıp üçüncü kez sokağa çıkan kişiler, Atatürk Bulvarı'nda güzel havanın keyfini yaşadı.
Gölgelik alanlarda oturup sohbet eden yaşlılar, zaman zaman yürüyüş de yaptı.
Kütahya
Kütahya'da ise istisna kapsamındaki vatandaşlar, maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak genellikle mahalle aralarındaki parklarda zaman geçirdi.
Erzurum
Erzurum'da, Kovid-19 salgını nedeniyle arife gününden itibaren başlayan ve bayram sürecinde devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sokak ve caddelerde sessizlik sürüyor.
Bugün bir süreliğine getirilen serbestlik kapsamındaki bazı vatandaşlar, yağışa rağmen cadde ve sokaklarda yürüyüş yaptı, bazıları da ATM'lerden para çekti.
Vatandaşlardan İbrahim Çelik, AA muhabirine, uzun zamandır sokağa çıkamadığını belirterek, "Bayram güzel ancak hüzünlü geçiyor. Allah ülkemizi Kovid-19'dan korusun, bu ateşe su serpsin." dedi.
Iğdır
Iğdır'da ise sokağa çıkan 65 yaş ve üstü kişiler, caddelerde gezip karşılaştıkları tanıdıklarıyla sohbet etti.
Kentin en işlek yerlerinden Tansu Çiller ve Atatürk caddelerini gezen vatandaşlar, birbirleriyle ve görevli polislerle bayramlaştı.
Yüksek kesimlerinde kar, alçak rakımlı kesimlerinde ise karla karışık yağmur etkili olan Ardahan'da ise yaşlıların da sokağa çıkmaması dikkati çekti.
Konya
Konya'da saat 12.00 itibarıyla sokağa çıkan vatandaşların genel olarak sosyal mesafe kuralına uyup maske taktığı gözlendi.
Evi Mevlana Türbesi'ne yakın olan vatandaşlardan bazıları türbe dışından dua ederken bazıları da yürüyüş yaparak vakit geçirdi.
Evinin yakınındaki Mevlana Meydanı'na arkadaşıyla gelen Tülin Barat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meydanda yürüyüş yaparak vakit geçirdiklerini söyledi.
Barat, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma izninin, hafta içinde de verilmesini istediklerini belirterek "Resmi işlemler ile banka işlemlerimizi yapmakta zorlanıyoruz. İnşallah yetkililer sesimizi duyar. Evimiz Mevlana Meydanı'na yakın olduğu için burada yürüyüş yapmaya çıktık. Bu vesileyle Mevlana hazretlerine dua etmiş olduk." dedi.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da da saat 12.00 itibarıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Kent Meydanı ve Uzun Çarşı başta olmak üzere park ve bahçelerde vakit geçirdi.
Maskelerini takarak sokağa çıkan yaşlılar, sosyal mesafeyi koruyarak parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.
Aksaray
Aksaray'da ise sokağa çıkma serbestliğinden yararlanan yaşlılar, sakin cadde ve meydanlarda dolaştı.
Maskelerini takarak sokağa çıkan vatandaşlar, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Ulu Cami çevresi ve Bankalar Caddesi'ne giderek güzel ve güneşli havada gezinti yaptı.
Karaman
Karaman'da da 65 yaş üstü vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Birinci İstasyon, İkinci İstasyon ve İsmetpaşa caddelerinde gönüllerince gezdi.
Öte yandan havanın rüzgarlı ve serin olması nedeniyle az sayıda kişinin sokaklarda olduğu gözlendi.
Gaziantep
Havanın yağışlı ve mevsim normallerinin altında olduğu Gaziantep'te, Festival Parkı'nda dolaşan 66 yaşındaki Mustafa Dikici, evde çok sıkıldığını ve yürüyüş yapacağını söyledi.
Reyhan Gülpınar da bayramda dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.
İslahiye ilçesinde de dışarı çıkan yaşlılar, park ve bahçelerde vakit geçirdi. Sosyal mesafe kurallarına uyarak bayramlaşan yaşlılar, sohbet etti.
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından çifte bayram yaşadıklarını belirten 65 yaşındaki emekli Hüseyin Özer, bayramı Ankara'da bulunan eşi, kızları ve torunundan ayrı geçirdiğini söyledi.
Mehmet Koyuncu da kızı, oğlu ve torunlarını cep telefonu aracılığıyla görüntülü konuşarak bayramlaştı, onlarla hasret giderdi.
Koyuncu, koronavirüs nedeniyle torunlarıyla görüşemediklerinden bu bayramda görüntülü bayramlaştıklarını belirtti.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da ise yaşlıların tercihi yine Balıklıgöl yerleşkesi oldu.
Kentte saatin 14.00'ü göstermesiyle 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanlar dışarı çıktı. Özellikle Balıklıgöl Yerleşkesi ile Fatih Sultan Mehmet, Şehitlik, Turgut Özal Parkları gibi yeşil ve gölgelik alanlara gelen yaşlılar, burada yürüyüş yaptı, banklarda oturdu, dut topladı.
Balıklıgöl'deki balıklara da yem atmayı ihmal etmeyen yaşlılar, dışarıda 6 saat vakit geçirmenin keyfini çıkarıyor.
Balıklıgöl'de vakit geçiren yaşlılardan Nihat Kürkçüoğlu, ressam olduğunu, çocukluğundan bu yana geldiği Balıklıgöl ve Urfa Kalesi'nin çok sayıda resmini yaptığını söyledi.
Salgın nedeniyle Balıklıgöl'e iki buçuk ay sonra ilk kez geldiğini belirten Kürkçüoğlu, tarihi mekanları çok özlediğini ve bu gün özlemini kısmen gidereceğini ifade etti.
Kürkçüoğlu, bayramın ilk gününde dışarı çıkma fırsatı verildiği için de ayrıca mutlu olduğunu dile getirdi.
Malatya
Malatya'da da 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.
Havanın yağışlı olması nedeniyle kısmen dışarı çıkan vatandaşlar yürüyüş yaptı.
Darende ilçesinde de 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanlar dışarı çıktı. İlçede vatandaşlar cadde ve sokaklarda yürüyüş yaptı, bazıları da evlerinin önünde oturmayı tercih etti.
Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, Somuncu Baba Külliyesi’ni ziyaret ederek mesire alanlarında fotoğraf çektirdi.
Hüzün bir bayram geçirdiğini belirten 68 yaşındaki Mustafa Aydoğan, bayramda dışarı çıktıkları için mutlu olduğunu söyledi.
Yürüyüş yaparak sokağa çıkmanın keyfini yaşayan 71 yaşındaki Ali Akçay ise herkesin bayramını tebrik ederek yaşamın bir an önce normale dönmesini temenni etti.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, istisna uygulaması kapsamında dışarıda olmanın keyfini yaşadı.
Rüzgarlı havanın etkisiyle sokağa çıkan yaşlılar, yürüyüş yapmayı tercih etti.
Kilis
Kilis'te de kronik rahatsızlığı olanlar ile 65 yaş üstü vatandaşlar bayramın ilk gününü evden dışarıda geçirmenin sevincini yaşadı.
Zaman zaman etkili olan sağanakta dışarı çıkan vatandaşlardan bazıları yürüyüş yaptı bazıları da sosyal mesafe kuralları çerçevesinde arkadaşlarıyla buluşarak sohbet etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.