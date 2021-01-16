2020 yılının 11 ayında sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşti
Türkiye'de, geçen yıl mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen ortalama sıcaklıklar sadece nisan ayında uzun yıllar ortalamasıyla aynı seviyede kaldı.
İstanbul
Türkiye'de 2020 yılında nisan ayı hariç sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşti.
Dünyada geçen yıl küresel ısınma nedeniyle hava sıcaklıkları oldukça yüksek oldu. Türkiye'de de geçen yıl hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı.
Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle birçok merkezde ekstrem rekorlar kırıldı. 2020 yılında 198 merkezde sıcaklıklar uzun yıllar ortalamalarının üzerinde gerçekleşerek ekstrem değerlere ulaştı.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de geçen yıl ortalama sıcaklıklar yılın 11 ayında uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen ortalama sıcaklıklar sadece nisan ayında uzun yıllar ortalamasıyla aynı seviyede kaldı.
2020 yılında aylara göre sıcaklık ortalaması, ocakta 3,3, şubatta 4,9, martta 9,5, nisanda 12,1, mayısta 17,6, haziranda 21,7, temmuzda 25,9, ağustosta 25,2, eylülde 23,9, ekimde 18,4 kasımda 9,6 ve aralıkta 7,2 derece olarak kaydedildi.
Veriler kıyaslandığında, ortalama sıcaklık en çok eylül (3,4) ve ekim (3,2) aylarında uzun yıllar ortalamasını geçti. Nisan ayı sıcaklığı uzun yıllar ortalamasıyla aynı kalırken, haziran (0,4) ve ocak (0,6) aylarında uzun yıllar ortalamasına en yakın sıcaklık yaşandı.
2020 yılı aylık ortalama sıcaklık tablosu ve farkları şu şekilde oluştu:
|Aylar
|Uzun yıllar ortalaması (°C)
|2020 ortalaması (°C)
|Fark (°C)
|Ocak
|2,7
|3,3
|0,6
|Şubat
|3,4
|4,9
|1,5
|Mart
|7,1
|9,5
|2,4
|Nisan
|12,1
|12,1
|aynı
|Mayıs
|16,7
|17,6
|0,9
|Haziran
|21,3
|21,7
|0,4
|Temmuz
|24,5
|25,9
|1,4
|Ağustos
|24,5
|25,2
|0,7
|Eylül
|20,5
|23,9
|3,4
|Ekim
|15,2
|18,4
|3,2
|Kasım
|8,9
|9,6
|0,7
|Aralık
|4,6
|7,2
|2,6