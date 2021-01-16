Euro
9.01
Dolar
7.47
BIST 100
1,524.49
Altın
1,826.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sokaklarda son durum - Sultanahmet Meydanı Sokaklarda son durum - Üsküdar
logo
Türkiye

2020 yılının 11 ayında sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşti

Türkiye'de, geçen yıl mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen ortalama sıcaklıklar sadece nisan ayında uzun yıllar ortalamasıyla aynı seviyede kaldı.

Hikmet Faruk Başer   | 16.01.2021
2020 yılının 11 ayında sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşti Fotoğraf: Yasin Aras/AA İstanbul'da "yalancı bahara" aldanan ağaçlar aralık ayının sonunda çiçek açtı.

İstanbul

Türkiye'de 2020 yılında nisan ayı hariç sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Dünyada geçen yıl küresel ısınma nedeniyle hava sıcaklıkları oldukça yüksek oldu. Türkiye'de de geçen yıl hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı.

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle birçok merkezde ekstrem rekorlar kırıldı. 2020 yılında 198 merkezde sıcaklıklar uzun yıllar ortalamalarının üzerinde gerçekleşerek ekstrem değerlere ulaştı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de geçen yıl ortalama sıcaklıklar yılın 11 ayında uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen ortalama sıcaklıklar sadece nisan ayında uzun yıllar ortalamasıyla aynı seviyede kaldı.

2020 yılında aylara göre sıcaklık ortalaması, ocakta 3,3, şubatta 4,9, martta 9,5, nisanda 12,1, mayısta 17,6, haziranda 21,7, temmuzda 25,9, ağustosta 25,2, eylülde 23,9, ekimde 18,4 kasımda 9,6 ve aralıkta 7,2 derece olarak kaydedildi.

Veriler kıyaslandığında, ortalama sıcaklık en çok eylül (3,4) ve ekim (3,2) aylarında uzun yıllar ortalamasını geçti. Nisan ayı sıcaklığı uzun yıllar ortalamasıyla aynı kalırken, haziran (0,4) ve ocak (0,6) aylarında uzun yıllar ortalamasına en yakın sıcaklık yaşandı.

2020 yılı aylık ortalama sıcaklık tablosu ve farkları şu şekilde oluştu:

AylarUzun yıllar ortalaması (°C)2020 ortalaması (°C) Fark (°C)
Ocak 2,73,30,6
Şubat 3,44,91,5
Mart 7,19,52,4
Nisan 12,112,1aynı
Mayıs 16,717,60,9
Haziran21,321,70,4
Temmuz24,525,91,4
Ağustos24,525,20,7
Eylül 20,523,93,4
Ekim 15,218,43,2
Kasım 8,99,60,7
Aralık4,67,22,6
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uzmanından 'aşılamada 'yalancı güven'e dikkat' önerisi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Aşıda tedirginliğe ve tereddüde gerek yok
'Ölüm korkusu bir taraftan, çocuklara uzak olmanın verdiği endişe bir taraftan bizi yordu'
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 94 milyon 315 bini geçti
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: 3 haftada 92 bin Amerikalı Kovid-19'dan ölebilir

Benzer haberler

Uzmanından 'aşılamada 'yalancı güven'e dikkat' önerisi

Uzmanından 'aşılamada 'yalancı güven'e dikkat' önerisi

2020 yılının 11 ayında sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşti

Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı

Türkiye Filistin'de seçimlerin düzenlenmesine ilişkin başkanlık kararnamesini memnuniyetle karşıladı

Türkiye Filistin'de seçimlerin düzenlenmesine ilişkin başkanlık kararnamesini memnuniyetle karşıladı
Fransız L'opinion gazetesi: Macron 2021'de Avrupa'nın istikrarına Türkiye'nin katkılarını bekliyor

Fransız L'opinion gazetesi: Macron 2021'de Avrupa'nın istikrarına Türkiye'nin katkılarını bekliyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar