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2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına FETÖ soruşturması: 467 gözaltı kararı

2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 67 ilde operasyon başlatıldı.

Sertaç Bulur,Orhan Onur Gemici   | 18.02.2020
2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına FETÖ soruşturması: 467 gözaltı kararı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptığı iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda 67 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ankara'da 8 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, söz konusu soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 13 zanlıdan 8'i gözaltına alındı.

Diğer illerdeki operasyonlarda gözaltı işlemleri sürüyor.

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