Euro
9.57
Dolar
8.12
BIST 100
1,430.19
Altın
1,729.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde nisanda yoğun karla mücadele çalışması yapıldı

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi, ekiplerin bir haftalık yoğun karla mücadele çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

İsmail Hakkı Demir   | 03.04.2021
2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde nisanda yoğun karla mücadele çalışması yapıldı Fotoğraf: İsmail Hakkı Demir/AA

Erzurum

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Tekman ilçesine alternatif ulaşım sağlayan ve kar ile tipi nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolunda, bir hafta karla mücadele çalışması yürüttü.

Kar savurma araçları, kepçe, greyder ve kamyonlarla nisanda metrelerce karla mücadele eden ekipler, kara yolunu bugün ulaşıma açtı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 123 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de Oxford-AstraZeneca aşısı olan 7 kişi kan pıhtılaşması sonucu öldü
Türkiye aşı tablosu
Azerbaycan'da nüfusun yüzde 80'inin aşılanması hedefleniyor
Hindistan'da günlük Kovid-19 vakası sayısı Eylül 2020'nin ardından en yüksek seviyeye çıktı

Benzer haberler

2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde nisanda yoğun karla mücadele çalışması yapıldı

2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde nisanda yoğun karla mücadele çalışması yapıldı

Risk grubundaki diyaliz hastaları Kovid-19'dan sıkı tedbirle korunuyor

Ardahan kar yağışıyla nisanda beyaza büründü

Güvenlik korucularından oluşan 'çığ timi' eğitimde

Güvenlik korucularından oluşan 'çığ timi' eğitimde

Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu nisan ayına uzadı

Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu nisan ayına uzadı
Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde akaryakıt krizi ulaşımı durma noktasına getirdi

Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde akaryakıt krizi ulaşımı durma noktasına getirdi