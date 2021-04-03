2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde nisanda yoğun karla mücadele çalışması yapıldı
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi, ekiplerin bir haftalık yoğun karla mücadele çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
Erzurum
Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Tekman ilçesine alternatif ulaşım sağlayan ve kar ile tipi nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolunda, bir hafta karla mücadele çalışması yürüttü.
Kar savurma araçları, kepçe, greyder ve kamyonlarla nisanda metrelerce karla mücadele eden ekipler, kara yolunu bugün ulaşıma açtı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.