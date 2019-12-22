Euro
6.58
Dolar
5.94
BIST 100
111,176.80
Altın
1,477.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Türkiye Kucaklaşıyor Birlikte Buluşuyor"
logo
Türkiye

'1 Nisan şakası' yapan da 'İneğim doğuruyor ambulans gönderin' diyen de 112'yi arıyor

Kars 112 Acil Çağrı Merkezine bu yıl gelen 332 bin 131 çağrıdan 305 bin 903'ü asılsız çıktı.

Cüneyt Çelik   | 22.12.2019
'1 Nisan şakası' yapan da 'İneğim doğuruyor ambulans gönderin' diyen de 112'yi arıyor Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Kars'ta bu yıl 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan asılsız ve gereksiz ihbarlar, çalışanları hem meşgul ediyor hem de şaşırtıyor.

Kentte meydana gelen olaylarda can kayıplarını önlemek için 24 saat görev yapan 112 Acil Çağrı Merkezine gelen, asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar hem sistemi hem de görevlileri meşgul ediyor. Merkeze bu yıl gelen 332 bin 131 çağrının 305 bin 903'ünün asılsız olduğu tespit edildi.

Zorlu şartlarda büyük özveriyle çalışan ekip, ihtiyacı olanların yardımına fedakarca koşarken, zaman zaman ilginç tepki ve çağrılar ile de yüz yüze kalıyor.

Komuta merkezine "İneğim doğuruyor ambulans gönderin", "Telefonum kapandı yardımcı olur musunuz", "Defin ruhsatı veriyor musunuz", "Lensimi çıkartamadım ambulans gönderebilir misiniz", "Kedim hasta ambulans gönderebilir misiniz", "İğne battı gelebilir misiniz", "Hastaneden randevu alacaktım", "Canım sıkıldı konuşabilir miyiz" diyenlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiden her gün ortalama binin üzerinde çağrı geliyor.

İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm merkezlerde olduğu gibi kentteki çağrı merkezlerinde de 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verildiğini söyledi.

Adres danışanlar, nöbetçi eczane soranlar da var

Komuta merkezinin Kars'ta görev yapan 16 istasyonu komuta ederek aramalara karşılık verdiğini ifade eden Lazoğlu, "112 Acil Sağlık hattımıza 2019 yılında 332 bin 131 çağrı yapılmış ve bunun 305 bin 903'ü, yani yüzde 93'ünün asılsız ihbar olduğunu görüyoruz. Asılsız aramanın başında telefonla oynayan çocuklar, yer teyidi yapmak isteyenler, adres danışanlar, ambulans ihtiyacı olmadığı halde ambulans isteyenler, numaradan isim sorgulayanlar, nöbetçi eczaneyi soranlar yer almaktadır." diye konuştu.

Komuta merkezine gelen ihbarlar hakkında bilgi veren Lazoğlu, şunları kaydetti:

"Oldukça fazla asılsız ihbar alıyoruz. Normal şartlarda 112'yi meşgul etmek suçtur, bunun idari para cezası vardır. 1 Nisan günü 'köyde hastam var' denilerek ihbar geldi ve ambulans istediler. Arkadaşlarımız ulaştığında '1 Nisan şakası' yaptık dediler. Vatandaşlarımızın acil durumlarda 112'yi aramalarını istiyoruz."

Lazoğlu, Kars'ta 224 personel ve kış şartlarına uygun araçların da bulunduğu 42 ambulansla hizmet verdiklerini bildirerek, vatandaşlardan trafikte ambulanslara yol vermeleri konusunda daha hassas olmalarını istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail’de siyaset krizinin temel dinamikleri
Irak gösterileri: Yeni kuşaklar ve talepler
Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri
Libya'daki kırılgan ittifaklar Türkiye'yi zorlayabilir
İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit

Benzer haberler

'1 Nisan şakası' yapan da 'İneğim doğuruyor ambulans gönderin' diyen de 112'yi arıyor

'1 Nisan şakası' yapan da 'İneğim doğuruyor ambulans gönderin' diyen de 112'yi arıyor

Sarıkamış şehitleri, harekatın 105'inci yılında anılacak

Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi başladı

Doğuda soğuk hava etkili oluyor

Doğuda soğuk hava etkili oluyor
Karslı çocuklar 'can dostları' ile eğitim yuvalarını paylaşıyor

Karslı çocuklar 'can dostları' ile eğitim yuvalarını paylaşıyor
Kars'ta yük treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobildeki 3 kişi öldü

Kars'ta yük treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobildeki 3 kişi öldü