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Türkiye

'1,5 milyon Ukraynalı turistten 700 bini Antalya'yı tercih ediyor'

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Khomenko, "30 bin vatandaşımız Türkiye'de yaşıyor. Bunlardan 8 bini Antalya'da ikamet ediyor. Türkiye'ye bir yılda gelen 1,5 milyon Ukraynalı turistten 700 bini Antalya'yı tercih ediyor." dedi.

Kağan Burak Özkaya   | 19.09.2019
'1,5 milyon Ukraynalı turistten 700 bini Antalya'yı tercih ediyor'

Antalya

Ukrayna'nın bağımsızlığının 28. yıl dönümü, Antalya'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Ukrayna Ulusal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü kutlamasına katılımın yüksek olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti. 

Khomenko, iki ülke arasında dostça ilişkiler olduğunu belirterek, "Türkiye'de binlerce Ukrayna vatandaşı yaşadığı gibi, Ukrayna'da da binlerce Türk vatandaşı yaşıyor. "dedi.

"1,5 milyon Ukraynalı turistten 700 bini Antalya'da"

Türkiye'de yerleşik, 30 bin Ukrayna vatandaşı bulunduğunu ifade eden Khomenko, "30 bin vatandaşımız Türkiye'de yaşıyor. Bunlardan 8 bini Antalya'da ikamet ediyor. Türkiye'ye bir yılda gelen 1,5 milyon Ukraynalı turistten 700 bini Antalya'yı tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise Ukrayna'yı güler yüzlü, barışçıl, sevecen bir ülke olarak bildiklerini, Ukraynalılarla şehri paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. 

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