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Teknoloji, TEKNOFEST

Yabancı uyruklu öğrenciler TEKNOFEST için hazırladıkları prototip İHA'yı uçurdu

Kayseri'deki üniversitelerde lisans ve lisansüstü eğitimlerine devam eden yabancı uyruklu öğrenciler Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için prototipini ürettikleri insansız hava aracını (İHA) uçurdu.

Ergün Haktanıyan   | 07.06.2022
Yabancı uyruklu öğrenciler TEKNOFEST için hazırladıkları prototip İHA'yı uçurdu

Kayseri

Medeniyetin Burçları Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile derneğin organize ettiği Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda Afrika, Asya ve Avrupa ülkelerinden eğitim için Kayseri'ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler, TEKNOFEST için hazırladıkları insansız hava aracının (İHA) prototipini uçurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Ali Dursun, yabancı öğrencilerle akademi programları düzenlediklerini belirtti.

Akademi kapsamında yer alan bilim-teknoloji, proje yönetimi ve TEKNOFEST programları çerçevesinde öğrencilerin İHA yapımı ile ilgili teorik bilgiler aldığını aktaran Dursun, şunları kaydetti:

"16 haftalık Akademi programlarımızın sonuna geldik. Bugün de öğrencilerin yaptığı İHA’nın uçurulmasıyla bilim teknoloji dersinde eğitimi tamamlamış olduk. Bunun yanında, kültür ve sanat alanında, ebru ve temel fotoğrafçılık dersleri ile verilen eğitim sonunda öğrencilerimizin ortaya koyduğu eserleri de önümüzdeki günlerde bir sergi ile Kayseri halkının beğenisine sunmuş olacağız."

Togo'dan gelen öğrencilerden Maliki Mustafa da TEKNOFEST için hazırladıkları İHA'yı uçurma fırsatı yakaladıklarını ifade etti.

Mısırlı öğrenci İslam Elvekil ise YTB aracılığıyla geldiği Türkiye'de uluslararası öğrenci arkadaşlarıyla beraber İHA yaptıklarını ve etkinlik kapsamında dron da uçurduklarını kaydetti.

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