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Teknoloji, TEKNOFEST

Üniversite öğrencilerinin yaptığı elektrikli araç tam şarjla 100 kilometre gidebiliyor

Yıldız Teknik Üniversitesi Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü öğrencileri motor ve batarya sistemlerinde yerli ürün kullandıkları, tam şarjla 100 kilometre gidebilen elektrikli otomobil yaptı.

Mustafa Ünal Uysal  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
Üniversite öğrencilerinin yaptığı elektrikli araç tam şarjla 100 kilometre gidebiliyor Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Adana

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

Festivalde ziyaretçilerin dikkatini çeken projeler arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü öğrencilerinin tasarladığı, TEKNOFEST'te yerli ürün ve performans kategorilerinde birincilik elde eden elektrikli araç da yer alıyor.

Yaklaşık 1 yıl içerisinde hazırlanan, motor ve batarya sistemlerinde yerli ürünler kullanılan araç, tam şarjla 100 kilometre gidebiliyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Bölümü öğrencilerden Osman Abdullah, AA muhabirine, yaptıkları çalışmalarda yerli üretime özen gösterdiklerini söyledi.

TEKNOFEST'te ödül almaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Abdullah, "TEKNOFEST olmazsa biz öğrenciler kendimizi geliştirecek alanlar bulmakta zorlanabilirdik. Bu şartların sağlanması sektöre vasıflı mühendisler olarak çıkmamızı sağlıyor. Bu bizim için çok önemli. Sadece derse girerek mühendis olunmaz. Arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalar bize örnek oluyor. Burada öğrendiklerini girişim olarak yapan arkadaşlarımız var. Bunlar da bize örnek olan çalışmalar." diye konuştu.

Emeklerinin karşılığını aldıklarını anlatan Abdullah, TEKNOFEST alanında sergilenen araçlarının ziyaretçilerin beğenisini kazandığını dile getirdi.

Abdullah, bundan sonraki süreçte takım olarak uluslararası alanda kendilerini ve Türkiye'nin gücünü göstermek için çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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