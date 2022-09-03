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Teknoloji, TEKNOFEST

Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri TEKNOFEST KARADENİZ'de ilgi görüyor

Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

İlyas Gün   | 03.09.2022
Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri TEKNOFEST KARADENİZ'de ilgi görüyor Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

03.09.2022


Etkinlik alanında sergilenen, Baykar Teknoloji'nin geliştirdiği Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri ziyaretçilerden ilgi gördü. Cezeri'nin bulunduğu standı ziyaret eden 7'den 77'ye ziyaretçiler Cezeri önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Emekli Necati Peker, TEKNOFEST'e ilk kez katıldığını söyledi.

Türkiye'nin yerli ve milli araçlarını görmek için Ordu'dan festivale geldiğini anlatan Peker, "Türkiye'nin teknoloji konusunda çok önemli yerlere geldiğini canlı olarak görmek farklı bir duygu. Cezeri'yi televizyonlardan görmüştüm şimdi yakından gördüm, hakikaten gurur duydum. Akıncı, Kızılelma, Hürjet gibi insansız hava araçları bizim için gurur verici. Bunlar Türkiye'nin ilerlemesi için birer adım. Bizim yapamayacağımız, ulaşamayacağımız hedef kalmamış." dedi.

TEKNOFEST'e Trabzon'dan gelen Tahir Taşkın ise "Cezeri'yi ilk kez görüyorum. Sırf bunları görebilmek için Trabzon'dan sabah 06.00'da yola çıktım. Teknolojide geldiğimiz noktayı herkesin gelip görmesi lazım. Özellikle Cezeri'yi görsünler. Eskiden bilim kurgu filmleri olurdu, bunlar gerçekten somut hale dökmüşler, tebrik ediyorum." diye konuştu.

Mahmut Aydın da Trabzon'dan arkadaşıyla TEKNOFEST KARADENİZ'e geldiğini belirterek "Mühendislerimizin emeklerini ve azimlerini görmek için buradayız. Cezeri'yi İstanbul'daki fuarda görmüştüm, tekrar görmek için geldim." ifadesini kullandı.


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