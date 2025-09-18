Dolar
41.30
Euro
48.83
Altın
3,644.71
ETH/USDT
4,599.30
BTC/USDT
117,302.00
BIST 100
11,048.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar AA standını ziyaret etti

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) standını ziyaret ederek, çalışanlarla sohbet etti.

Zeynep Duyar  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar AA standını ziyaret etti Fotoğraf: Murat Şengül/AA

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bayraktar, AA standına yaptığı ziyarette, çalışanlarla sohbet ederken onlara TEKNOFEST İstanbul kapsamındaki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST içimizi kıpırdatıyor değil mi? Gerçekten ülkemiz adına, medeniyetimiz adına umutlarımızı yeşertiyor. İyi ki varsınız, iyi ki yol arkadaşımız oldunuz. İyi ki bütün bu gayret, bu emeği veriyorsunuz. Sizler sayesinde TEKNOFEST tüm gönül coğrafyamızla buluşuyor." diye konuştu.

Konuşmasının ardından AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile bir araya gelen Bayraktar, toplu fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'de mobilya atıkları ve çöplerin bulunduğu alanda çıkan yangın iş yerine zarar verdi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın cenazesi Mersin'de defnedildi
Terör örgütü PKK üyesi olmakla suçlanan belediye başkan yardımcılarının yargılanmasına devam edildi
Kudüs'ün yüzlerce yıllık tapu ve vakıf belgeleri Tapu ve Kadastro arşivinde korunuyor

Benzer haberler

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay TEKNOFEST'i ziyaret etti

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay TEKNOFEST'i ziyaret etti

TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Varank, TEKNOFEST'te tarım teknolojilerini inceledi

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar AA standını ziyaret etti

T3 Vakfı'ndan TEKNOFEST değerlendirmesi

T3 Vakfı'ndan TEKNOFEST değerlendirmesi
Milli Teknoloji Hamlesi, geleceğin teknolojilerini geliştirecek insan kaynağını yetiştiriyor

Milli Teknoloji Hamlesi, geleceğin teknolojilerini geliştirecek insan kaynağını yetiştiriyor
Yerli zırh sistemi TEKNOFEST'te tanıtıldı

Yerli zırh sistemi TEKNOFEST'te tanıtıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet